Berlin (dpa/tmn) – Die Farben aus der Welt nehmen? Klingt nach einer fiesen Aktion des Bösewichts in einer Kindergeschichte. Im Smartphone-Kontext kann es aber eine sinnvolle Digital-Detox-Maßnahme sein, die Farbigkeit vom Telefon zu verbannen, rät die Stiftung Warentest. Die Smartphone-Nutzung könne, wie Studien zeigten, deutlich zurückgehen, wenn man den Bildschirm auf Graustufen umschaltet. Je nach Gerät funktioniert das dauerhaft oder auch spontan bei Bedarf.
So klappt's beim iPhone
- Dauerhafte Nutzung: Zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Anzeige und Textgröße/Farbfilter» navigieren und dort «Graustufen» aktivieren.
- Nutzung bei Bedarf: Zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Kurzbefehle» navigieren und dort «Farbfilter» wählen. Künftig lässt sich die Graustufen-Anzeige mit der Seitentaste rechts am iPhone beliebig ein- und ausschalten, indem man die Taste dreimal kurz hintereinander drückt.
So funktioniert es bei Androiden
Der Weg zur Einstellung variiert je nach Hersteller und Android-Version – im Zweifel die Freitextsuche oben in den Einstellungen nutzen. Oft findet sich das Graustufen-Feature aber, wenn man zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Sichtverbesserungen/Farbkorrektur» navigiert. Dort «Graustufen» und dann «Farbkorrektur» antippen.
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