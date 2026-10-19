Social Media verschlingt kostbare Zeit nur so. Wären die Apps doch bloß nicht so attraktiv, mag sich da mancher denken. Ist da nichts zu machen - mehr als Mitteilungen und Bildschirmzeit einschränken?

Berlin (dpa/tmn) – Die Farben aus der Welt nehmen? Klingt nach einer fiesen Aktion des Bösewichts in einer Kindergeschichte. Im Smartphone-Kontext kann es aber eine sinnvolle Digital-Detox-Maßnahme sein, die Farbigkeit vom Telefon zu verbannen, rät die Stiftung Warentest. Die Smartphone-Nutzung könne, wie Studien zeigten, deutlich zurückgehen, wenn man den Bildschirm auf Graustufen umschaltet. Je nach Gerät funktioniert das dauerhaft oder auch spontan bei Bedarf.

So klappt's beim iPhone

Dauerhafte Nutzung: Zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Anzeige und Textgröße/Farbfilter» navigieren und dort «Graustufen» aktivieren.

Nutzung bei Bedarf: Zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Kurzbefehle» navigieren und dort «Farbfilter» wählen. Künftig lässt sich die Graustufen-Anzeige mit der Seitentaste rechts am iPhone beliebig ein- und ausschalten, indem man die Taste dreimal kurz hintereinander drückt.

So funktioniert es bei Androiden

Der Weg zur Einstellung variiert je nach Hersteller und Android-Version – im Zweifel die Freitextsuche oben in den Einstellungen nutzen. Oft findet sich das Graustufen-Feature aber, wenn man zu «Einstellungen/Bedienungshilfen/Sichtverbesserungen/Farbkorrektur» navigiert. Dort «Graustufen» und dann «Farbkorrektur» antippen.