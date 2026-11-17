Wo kann ich mit fünf Freunden brunchen gehen? Solche und ähnliche Alltagsfragen soll Google Maps jetzt per KI beantworten. Was das neue Feature hierzulande zum Start kann - und was noch Zeit braucht.

Berlin (dpa/tmn) – Google startet die KI-Suchfunktion für seine Kartenanwendung jetzt auch in Deutschland. Das «Frag Maps» genannte Feature ermöglicht es, im Suchfeld von Google Maps Alltagsfragen rund um Orte und damit verbundene Möglichkeiten und Pläne zu stellen. Das Feature war im März 2026 in den USA eingeführt worden.

Das Unternehmen nennt als mögliche Suchen mit «Frag Maps» etwa folgende Beispiele:

«Wo kann ich mein Handy so schnell wie möglich aufladen?»

«Suche mir einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem ich heute Abend spielen kann!»

«Welche Orte auf meiner Brunch-Liste haben in 30 Minuten Platz für fünf Personen?» (Für den Fall, dass man die Listen-Funktion von Google Maps nutzt, um Orte zu speichern.)

Gemini im Maps-Einsatz – Funktionen erst nach und nach verfügbar

Außerdem soll es den Angaben zufolge mit Hilfe von «Frag Maps» möglich sein, ganze Reisepläne zu erstellen, die sowohl Tipps und Wissenswertes zum Reiseort oder den Reiseorten enthalten, als auch Echtzeit-Infos zu Wetter oder Parkmöglichkeiten umfassen – vorerst aber nur bei USA-Routen. Auch bei anderen Funktionen kann es sein, dass diese hierzulande erst nach und nach verfügbar sein werden.

Die Datenbasis für die KI-Suche sind laut Google Informationen zu mehr als 300 Millionen Orten mit den Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzenden, auf die man bei «Frag Maps» über das Gemini-Sprachmodell zugreifen kann.