Straßenansichten von Häusern lassen sich in Google Maps bereits unkenntlich machen - aber wie sieht es mit Luftaufnahmen vom Grundstück aus?

Berlin (dpa/tmn) – In vielen Städten und Gemeinden fertigt Google Panoramaaufnahmen an, um damit Straßenansichten (Street View) in der Kartenanwendung Maps darstellen zu können – etwa mit der Hilfe von Kamera-Autos. In Maps finden sich aber auch Satellitenaufnahmen.

Unmittelbar davon betroffen sind Eigentümer oder Mieter. Sie müssen die Aufnahmen im Netz aber nicht hinnehmen, sondern können ihre Häuser oder Wohnungen in Street-View-Ansichten unkenntlich machen lassen. Eine vergleichbare Möglichkeit könnte es nach einem aktuellen Urteil bald auch bei Luftaufnahmen von Grundstücken geben. Bis dahin lassen sich Satellitenbilder als Problem melden.

In 7 Schritten raus aus Google Street View – so geht's

So funktioniert das Unkenntlichmachen in sieben Schritten bei Street View-Ansichten:

In Google Maps die entsprechende Ansicht aufrufen, rechts unten auf «Problem melden» gehen.

Bildansicht anpassen, so dass der zu meldende Teil des Bildes im Mittelpunkt (im roten Rechteck) liegt.

«Mein Zuhause und/oder ein Objekt auf meinem Privatgrund» auswählen

Häkchen setzen bei der Bestätigung, dass man die Befugnis hat, das Unkenntlichmachen anzufordern.

Auf «Durchsuchen» oder «Datei auswählen» klicken, um einen Adressnachweis hochzuladen (etwa die Rechnung eines Versorgungsunternehmens, die nicht älter als sechs Monate ist).

Adressdaten des betreffenden Wohngebäudes und E-Mail-Adresse eingeben.

Auf «Senden» klicken. Fertig.

Auch Luftbilder sind tabu, sagt das Landgericht Frankfurt/Main

Auch Luftbildaufnahmen eines in Deutschland gelegenen Grundstücks dürfen nicht auf Google Earth oder Google Maps veröffentlicht werden, wenn der Grundstückseigentümer dem widerspricht. Das hat das Landgericht in Frankfurt am Main mit Urteil vom 12. Oktober entschieden, das aber noch nicht rechtskräftig ist (Az.: 2-03 O 388/25).

Entsprechend gibt es noch keine Routine zum Unkenntlichmachen wie bei Street View. Allerdings kann man versuchen, das Luftbild des eigenen Grundstücks quasi als Fehler melden.

Satellitenansicht als Problem melden – so geht's

Das funktioniert so:

In Google Maps die entsprechende Satellitenansicht aufrufen, rechts unten auf «Produktfeedback geben» gehen.

Dann rechts auf «Problem melden» klicken.

Auf «Option auswählen» klicken und im Pull-down-Menü «Sonstige» auswählen.

Im Kästchen unter «Beschreiben Sie das Problem» das Unkenntlichmachen unter Angabe der Adresse der Immobilie, der E-Mail-Adresse und mit Verweis auf das Urteil anfordern.

Einen genauen Screenshot des Grundstück-Ausschnitts anfertigen und hochladen.

Auf «Senden» klicken. Fertig.

Unkenntlich machen bei Apple Look Around – so geht's

Auch Apple hat eine Umsehen (Look Around) genannte Foto-Straßenansicht seiner Karten-App. Wer dort sein Haus nicht sehen möchte, findet bei der entsprechenden Ansicht den Menüpunkt «Problem melden», über den man Apple auf das eigene Haus aufmerksam machen kann.