Nichts muss für die Ewigkeit sein, auch keine Mail-Adresse bei Google: Im Nutzerkonto ist eine Änderung möglich - und das sogar unter Beibehaltung der alten Adresse als Alternative.

Berlin (dpa/tmn) – Nicht mehr zufrieden mit Ihrer E-Mail-Adresse, aus welchen Gründen auch immer? Dann ist es ein Leichtes, diese zu ändern, zumindest wenn es sich um eine Gmail-Adresse handelt.

Die ganze Aktion ist ohne Risiko. Denn Sie behalten die alte, nicht mehr gewollte Adresse im Hintergrund als alternative Adresse, müssen diese aber nicht mehr zur Kommunikation nutzen. Dafür gibt es ja schließlich die neue Adresse.

Durchklicken im Nutzerkonto – bis zum Ändern des Nutzernamens

Und so geht es: Man meldet sich unter «Myaccount.google.com» an, klickt oben links auf «Persönliche Daten» und dann in der Auflistung rechts auf «E-Mail». Dann klickt man ganz oben unter «E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos» auf die noch aktuelle Mail-Adresse.

Als Nächstes öffnet sich ein Fenster, in dem in der Mitte die Option «E-Mail-Adresse für das Google-Konto ändern» erscheint. Einfach darauf klicken, dann gelangt man zu einem leeren Formularfeld, in dem der neue Nutzername für die Gmail-Adresse eingetragen und mit einem Klick auf «E-Mail-Adresse ändern» bestätigt werden kann.

Wissenswertes rund um die Änderung der Gmail-Adresse

Rund um eine mögliche Änderung gibt es noch einiges Wissenswertes:

E-Mails werden nach einer Änderung problemlos sowohl an die bisherige als auch an die neue Adresse zugestellt.

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die im Konto gespeicherten Daten und E-Mails, die an die bisherige E-Mail-Adresse gesendet worden sind.

Ein Wechsel zurück zur bisherigen E-Mail-Adresse ist jederzeit möglich.

Eine Änderung, also das Erstellen einer neuen «Gmail.com»-Adresse fürs Google-Konto, ist nur alle zwölf Monate möglich.

Neue Adressen lassen sich nicht löschen und bleiben bestehen.

Die Konto-Anmeldung bei Google-Diensten wie Gmail, Maps, YouTube oder Drive funktioniert sowohl mit der bisherigen als auch mit der neuen «Gmail.com»-Adresse.

Es lohnt sich in jedem Fall auch, vor einer Änderung noch einmal Googles Hilfe-Seiten zu studieren. Dort findet sich ein umfangreicher Eintrag rund um das Ändern der Adresse.