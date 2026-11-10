Beim Umsatz übertrifft Infineon selbst das bisherige Rekordjahr 2023. Für 2027 erhöht der Halbleiterkonzern seine Erwartungen für Datencenter deutlich.

München (dpa) – Der Chipkonzern Infineon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient. Ein Gewinn von 1,51 Milliarden Euro nach Steuern bedeutet ein Plus von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Dax-Unternehmen mitteilt. Beim Umsatz gab es mit 16,4 Milliarden sogar einen Rekord. Im Vergleich zu 2025 ging es um 12 Prozent nach oben.

Vor allem Datencenter haben Infineons Geschäfte beflügelt – und sollen das weiter tun. Der Konzern mit Sitz in Neubiberg nahe München liefert hier Leistungshalbleiter für die Stromversorgung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat er mit Rechenzentren insgesamt 2,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 1,7 Milliarden davon kamen aus KI-Rechenzentren. Und im bereits seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr 2027 sollen es – bezogen auf Rechenzentren insgesamt – sogar 4 Milliarden Euro werden.

Das hilft auch den Erwartungen für das Gesamtgeschäft. 2027 will Infineon seine Umsätze um ein Fünftel steigern. Weil auch die Profitabilität steigen soll, dürfte am Ende auch unter dem Strich ein deutliches Plus stehen. Neben den Rechenzentren sollen dabei auch eine allgemeine Erholung der Branche und Geschäfte mit softwaregetriebenen Autos sowie für den Ausbau der Energieinfrastruktur helfen.

«Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen», sagt Konzernchef Jochen Hanebeck. Man starte nun «mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr».