Neue Regeln
Ebay: Säumige Käufer im Visier und neue Rabattmöglichkeiten
Ebay-Logo ist auf einem Smartphone zu sehen
Ebay-Käufer können auf neue Rabatte hoffen - und müssen schnellere Sanktionen fürchten, wenn sie zu häufig nicht oder nicht pünktlich zahlen.
Zacharie Scheurer. DPA

Ebay verschärft die Regeln für alle, die zu oft nicht zahlen: Ihnen drohen ab sofort schneller Einschränkungen. Welche das sind - und warum es sich lohnen kann, Artikel zu beobachten.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Unzuverlässige Käufer oder gar Spaßbieter will Ebay künftig schneller in die Schranken weisen als bisher. Nach einem Kauf gelten weiterhin vier Kalendertage als Bezahlziel. Wird diese Marke aber gerissen, kann der Verkäufer die Transaktionen nun sofort abbrechen, wie das Unternehmen auf seinen Kundenservice-Seiten mitteilt. Außerdem erhält der säumige Käufer einen Vermerk über die Nichtzahlung in seinem Kundenkonto.

Käufer, die mit einer «übermäßigen Anzahl an unbezahlten Artikeln oder Abbrüchen aufgrund von Nichtzahlung» negativ auffallen, können dann mit «Kauflimits oder -einschränkungen für ihr Konto und alle anderen verknüpften Konten belegt werden», erklärt Ebay.

Rabatte für Beobachter und «Warenkorbliegenlasser» möglich

Eine weitere Neuerung betrifft Preisvorschläge. Die können nun initial nicht mehr nur Kaufinteressenten Händlern unterbreiten. Umgekehrt haben neuerdings auch Händler bei bestimmten Angeboten die Möglichkeit, mit Nachlässen auf Käufer zuzugehen, die einen Artikel beobachten oder bereits zwei Tage im Warenkorb liegen haben. Dann muss der Rabatt Ebay zufolge mindestens fünf Prozent unter dem Sofort-Kaufen-Preis liegen.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-707413/1

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