Ebay verschärft die Regeln für alle, die zu oft nicht zahlen: Ihnen drohen ab sofort schneller Einschränkungen. Welche das sind - und warum es sich lohnen kann, Artikel zu beobachten.

Berlin (dpa/tmn) – Unzuverlässige Käufer oder gar Spaßbieter will Ebay künftig schneller in die Schranken weisen als bisher. Nach einem Kauf gelten weiterhin vier Kalendertage als Bezahlziel. Wird diese Marke aber gerissen, kann der Verkäufer die Transaktionen nun sofort abbrechen, wie das Unternehmen auf seinen Kundenservice-Seiten mitteilt. Außerdem erhält der säumige Käufer einen Vermerk über die Nichtzahlung in seinem Kundenkonto.

Käufer, die mit einer «übermäßigen Anzahl an unbezahlten Artikeln oder Abbrüchen aufgrund von Nichtzahlung» negativ auffallen, können dann mit «Kauflimits oder -einschränkungen für ihr Konto und alle anderen verknüpften Konten belegt werden», erklärt Ebay.

Rabatte für Beobachter und «Warenkorbliegenlasser» möglich

Eine weitere Neuerung betrifft Preisvorschläge. Die können nun initial nicht mehr nur Kaufinteressenten Händlern unterbreiten. Umgekehrt haben neuerdings auch Händler bei bestimmten Angeboten die Möglichkeit, mit Nachlässen auf Käufer zuzugehen, die einen Artikel beobachten oder bereits zwei Tage im Warenkorb liegen haben. Dann muss der Rabatt Ebay zufolge mindestens fünf Prozent unter dem Sofort-Kaufen-Preis liegen.