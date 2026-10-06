Nach langer Pause
E-Perso: Praktischer PIN-Rücksetzbrief ist wieder da
Eine Frau hält Personalausweis und Smartphone in den Händen
Online-Ausweis deaktiviert oder PIN vergessen? Ein kostenloser Rücksetzbrief lässt sich jetzt online bestellen.
Zacharie Scheurer. DPA

Ohne PIN ist die Online-Ausweisfunktion des elektronischen Personalausweises nutzlos. Doch was, wenn man den Code verbummelt hat? Zum Zurücksetzen gibt es einen praktischen Online-Service.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Sie möchten die Online-Ausweisfunktion ihres elektronischen Personalausweises nachträglich aktivieren oder haben die zugehörige PIN verloren oder vergessen?

Dann haben Sie nun wieder die Möglichkeit, die PIN kostenlos per Brief zurücksetzen zu lassen – und zwar über die Seite «PIN-Ruecksetzbrief-bestellen.de».

Das Bundesinnenministeriums (BMI) hatte den sogenannten PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst im Februar 2022 gestartet, ihn dann aber aus Spargründen Anfang 2024 vorerst eingestellt. Nun stehen der Dienst sowie die damit verbundene Seite wieder zur Verfügung. Praktisch: denn das erspart den Gang zum Amt für die Rücksetz-Dienstleistung.

Brief mit neuer PIN kommt per Postident-Zustellung

Der Rücksetzbrief enthält eine neue PIN für den Online-Ausweis, einen Aktivierungscode und einen QR-Code. Der Brief wird nach Bestellung auf der Seite an die jeweilige Meldeadresse in Deutschland geschickt.

Er muss per Postident-Zustellung persönlich an der Haustür in Empfang genommen oder unter Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments in einer Postfiliale abgeholt werden.

Der PIN-Rücksetzbrief wird benötigt:

  • wenn man den Online-Ausweis nutzen möchten, dieser aber deaktiviert ist
  • wenn man den initialen PIN-Brief (mit Transport-PIN beziehungsweise Einmal-PIN und PUK) verloren hat oder
  • wenn man die selbstgewählte PIN vergessen hat.

© dpa-infocom, dpa:261006-930-798685/1

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