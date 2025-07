Berlin (dpa/tmn) – Nicht Mario, nicht Link, nicht Kirby: Das erste große Einzelspieler-Erlebnis auf Nintendos neuer Konsole Switch 2 rückt den hauseigenen Gorilla Donkey Kong in den Mittelpunkt. In «Donkey Kong Bananza» will er vor allem goldene Bananen futtern. Doch irgendetwas kommt ihm dabei immer in die Quere.

Angefangen beim Terrain: Große Teile der verschiedenen Level kann Donkey Kong einfach kaputt schlagen. Zu Beginn arbeitet er sich durch eine Goldmine, Stein und Erde werden von den zwei mächtigen Affenfäusten einfach «weggekloppt», sodass goldene Nuggets übrigbleiben.

Hau kaputt den Stein

Das Zerstören des Terrains gehört zu den Grundmechaniken des Spiels. Immer wieder muss man sich Tunnel graben, Zugänge freiräumen und Geheimnisse in der Erde freilegen. Natürlich haben die Level bestimmte Begrenzungen.

An einigen Stellen kann man sich allerdings überraschend tief eingraben – womit die Spielkamera immer wieder Probleme bekommt und den Moment etwas unübersichtlich werden lässt. Menschen, die Spiele zu ihrer kompletten Vollständigkeit durchspielen wollen, haben mit den zerstörbaren Leveln auch einiges an Arbeit vor sich.

Motivation: Bananen futtern

Natürlich bekämpft Donkey Kong auch immer wieder kleine und größere Gegner, die sich ihm auf seiner Mission in den Weg stellen. Und weil des Gorillas einzige Motivation ist, mehr Bananen zu futtern, stellt Nintendo ihm die junge Pauline als Charakter zur Seite – beziehungsweise setzt sie ihm auf die Schulter.

Ziel des Spiels ist, einen bösen Minenkonzern bei seinen ausbeuterischen Plänen aufzuhalten. Und sich dabei immer weiter zum Kern des Planeten vorzuarbeiten. So simpel die Geschichte auch gestrickt ist: Dafür ist das Spiel insgesamt umso liebevoller gestaltet.

Die Level strotzen vor kleinen Details und versteckten Nischen, die immer eine Belohnung bereithalten. Die Charaktere sind, wie in anderen Nintendo-Spielen, putzig und etwas seltsam. Das Abwechseln von Rätsel-, Kampf- und Platforming-Passagen funktioniert.

Verkauft Donkey Kong Konsolen?

Aber ist «Donkey Kong Bananza» auch der sogenannte System-Seller für die Switch 2? Einige Kritikerinnen und Kritiker geben dem Game Spitzennoten. Bei der Plattform «Opencritic.com», die Games-Bewertungen aggregiert, steht das Spiel bei einer Wertung von 91, was es dort zu einem der besten Spiele des Jahres macht. Ob es auch das Investment in die 470 Euro teure Konsole rechtfertigt, liegt dann wohl ganz individuell am eigenen Geldbeutel.

«Donkey Kong Bananza» ist ab 6 Jahren freigegeben (USK), nur für die Nintendo Switch 2 erhältlich und kostet knapp 70 Euro als digitaler Download. Für die physische Version werden rund 10 Euro mehr fällig.