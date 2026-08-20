Geht es um Warnungen vor Katastrophen & Co, senden die Behörden auf möglichst vielen Kanälen: Smartphones, Sirenen, Fernsehen, Apps. Bald auch dabei: ein neuer, verlässlicher Kanal übers Digitalradio.

Berlin (dpa/tmn) – Digitalradios, die in Not- und Krisenfällen verlässlich warnen können, beherrschen die sogenannte ASA-Funktion. ASA steht für Automatic Safety Alert. Dabei handelt es sich um ein neues Sicherheitssystem, das hierzulande im September starten soll.

Per ASA können Digitalradios künftig vom Katastrophenwarnsystem der Behörden (MoWaS) schnell und präzise angesprochen werden, selbst wenn etwa das Internet (Apps) oder der Mobilfunk (Cell Broadcast) als Übertragungswege für Notfallwarnungen ausgefallen sein sollten.

So testen Sie die Warnfunktion – und richten dann Ihren Standort ein

Geprüfte und zertifizierte Geräte sind am ASA-Logo auf der Verpackung oder auf dem Radio zu erkennen. Wie der ASA-Funktionstest und die ASA-Einrichtung funktionieren, erklärt das Digitalradio-Büro Deutschland:

1. ASA-Funktion im Einstellungs-Menü unter «ASA-Alarme» aktivieren und unter «Standortcode» den bundeseinheitlichen Testcode 1253-3513-3668 eingeben.

2. Im ASA-Menü «Überwachen» aufrufen und den Kanal «DR Deutschland (5C)» wählen.

3. Ein Radioprogramm im Kanal 5C einschalten, etwa Deutschlandfunk Kultur, danach das Radio in den Stand-by-Betrieb schalten.

4. Das Radio empfängt nun die Testalarm-Signale, die alle fünf Minuten für 30 Sekunden gesendet werden.

5. Wenn sich das Radio automatisch einschaltet, das Programm Dokumente und Debatten (DokDeb) 30 Sekunden laut abspielt und dann wieder in den Stand-by schaltet, war der Test erfolgreich.

6. Um den Test zu beenden, das Radio einschalten und im Menü den tatsächlichen, eigenen Standortcode eingeben, der sich adressgenau auf der Seite «Asa.radio» ermitteln lässt.

ASA ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Warnfunktion

Die ASA-Warnfunktion ist eine Weiterentwicklung des bisher in Deutschland bei Digitalradios genutzten Standards Emergency Warning Functionality (EWF) und kann ebenfalls ein Alarmsignal, Durchsagen oder Textinfos auf dem Radiodisplay ausgeben.

Darüber hinaus ist ASA aber auch in der Lage, im Hintergrund alle Sender auf Warnverweise zu überwachen und Digitalradios aus dem Stand-by-Modus aufzuwecken, was im Notfall Batteriestrom bei tragbaren Digitalradios spart. Zudem kann es präzise nur auf eng eingegrenzte Warngebiete reagieren (Location Coding).

BBK-Infos zu den Warnarten