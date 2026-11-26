Seit einer Woche sind Fans im Rausch. Tage- und nächtelang zocken sie das sehnlich erwartete Actionspiel GTA 6. Der Bundesdigitalminister kann das verstehen, äußert aber auch Bedenken.

Berlin (dpa) – Bundesdigitalminister Karsten Wildberger kann die Begeisterung vieler Menschen für das neue Computerspiel «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) nachvollziehen, sieht die Gewaltdarstellungen darin aber kritisch.

Es sei «nicht ganz risikofrei», wenn Menschen in der virtuellen Welt Dinge auslebten, die sie im normalen zwischenmenschlichen Umgang niemals tun würden, sagte Wildberger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das heißt nicht, dass man das alles wieder wegregulieren muss, aber wir müssen schon nochmal schauen, gibt es darauf bessere Antworten?»

«Virtuelle Welt immer realitätsnaher»

Der Minister wurde gefragt, ob die teils drastischen Gewaltdarstellungen in GTA 6 bei ihm ein Störgefühl auslösten. Wildberger verwies darauf, dass die virtuelle Welt immer realitätsnaher werde und dadurch Grenzen verschwimmen könnten. Man müsse darauf achten, «dass das, was wir im Zwischenmenschlichen haben, in der digitalen Welt nicht komplett anders passiert».

Wildberger appellierte an eine gemeinsame Verantwortung von Staat, Eltern und Unternehmen, sprach aber auch von Eigenverantwortung. «Und das heißt nicht, dass wir nicht tolle Produkte bauen wollen, tolle Spiele haben, Aber da gibt es sicherlich auch ein paar Grenzen.» Bestimmte Gewaltdarstellungen sehe er «schon in Teilen auch ein bisschen kritisch».

Minister spielte früher Autorennen

Zugleich zeigte der Minister Verständnis für den Hype um GTA 6. Er habe früher selbst Computerspiele gespielt, zunächst mit vergleichsweise einfachen Autorennspielen. Die Begeisterung für solche Spiele könne er daher nachvollziehen. Allerdings sei der Konsum «in zu hohen Dosen auch nicht gesund», sagte er. «Alles, was man tut, ist immer gesünder in Maßen.»

Das Actionspiel GTA 6 des US-Entwicklers Rockstar Games ist seit einer Woche auf dem Markt und gilt als teuerste Unterhaltungsproduktion aller Zeiten. Es wurde von Fans seit Jahren sehnlich erwartet. In Deutschland ist es ab 18 Jahren freigegeben.

Spieler schlüpfen in der offenen Spielwelt in die Rolle von Kleinkriminellen, die durch Diebstahl, Raub und Drogenhandel nach Geld und Ruhm streben. Während Fans die enorme Bewegungsfreiheit feiern, stand die GTA-Reihe in der Vergangenheit wegen exzessiver Gewaltdarstellungen immer wieder in der Kritik.