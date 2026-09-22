Empfehlungen statt Charts: Die neue Website Most Voted Apps zeigt, welche Apps von der Community wirklich genutzt und geschätzt werden – für Smartphones und Personal Computer.

Bonn (dpa/tmn) – Auf der Suche nach guten Anwendungen für Smartphone oder Computer stehen Nutzer in den großen Stores oft vor einer unüberschaubaren Masse. Ein neues Online-Angebot will nun eine Alternative zu den üblichen Algorithmen und Download-Charts bieten: Auf der Website «Most Voted Apps» bestimmen ausschließlich die Nutzerinnen und Nutzer, welche Programme ganz oben stehen – und das herstellerübergreifend.

Laut Plattform-Gründer Stephan Ehrmann ist das Ziel, die Sichtbarkeit von Software nicht von großen Marketingbudgets oder reinen Downloadzahlen abhängig zu machen. «Downloadzahlen messen Neugier – viele Apps werden ausprobiert und wieder gelöscht. Was wirklich zählt, sind Empfehlungen.»

Plattformübergreifender Vergleich

Während die App-Stores von Apple, Google oder Microsoft strikt voneinander getrennt sind, führt die neue Bestenliste Programme für iOS, iPadOS, macOS, watchOS, Android und Windows nebeneinander auf. Gibt es ein Programm für mehrere Systeme, werden die Stimmen aller Versionen zusammengezählt. Nutzer können die Ansicht zudem nach Gerätetypen filtern.

Das Ranking-Prinzip funktioniert so: Nach einer Registrierung können Nutzer für einzelne Apps Rauf- oder Runter-Bewertungen vergeben. Die Platzierung errechnet sich direkt aus den positiven abzüglich der negativen Stimmen; eine redaktionelle Einflussnahme auf die Reihenfolge gibt es laut Betreiber nicht.

Bestenliste statt App-Flut

Zum Start listet das zweisprachige Portal (Deutsch und Englisch) rund 2.000 Einträge. Weitere Anwendungen können von Nutzern oder Entwicklern kostenfrei hinzugefügt werden. Verliert eine App dauerhaft das Interesse der Community und erhält über längere Zeit keine Stimmen mehr, wird sie automatisch aussortiert.

Ergänzt wird das Community-Voting durch monatliche Auszeichnungen für die beliebtesten Programme einzelner Sparten sowie Empfehlungen einer unabhängigen Fachjury. Die Plattform finanziert sich nach eigenen Angaben über gesponserte Einträge, die transparent markiert werden und die Rangfolge der Bestenliste nicht beeinflussen sollen.

Plattform „Most Voted App“