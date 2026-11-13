Großstörung bei Microsoft: Da ist der Informationsbedarf groß, auch bei Privatanwendern. Wo Sie den aktuellen Status der Microsoft-Dienste von Copilot bis OneDrive abrufen können - und was er verrät.

Berlin (dpa/tmn) – Von der weltweiten Microsoft-Störung sind nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen betroffen. Wer nachschauen möchte, wie es aktuell um die verschiedenen Microsoft-Dienste bestellt ist, kann das an derselben Stelle tun wie Business-Kunden – nämlich unter «Status.cloud.microsoft».

Auf dieser globalen Status-Seite für Microsofts Online-Dienste finden sich zunächst Einträge für Microsoft 365 (Business oder Enterprise), für die Cloud-Plattform Azure sowie zum Verwaltungsportal für die Entwickler-Werkzeugsammlung Power Platform – alles Dienste für Unternehmen.

Ganz unten stehen die Dienste für Privatanwender

Doch ganz unten stoßen Besucher der englischsprachigen Seite auch auf die Microsoft Consumer Products, also die Microsoft-Produkte für Privatanwender vom KI-Assistenten Copilot über den Onlinespeicher OneDrive bis hin zum E-Mail-Dienst Outlook.com.

Am Freitag, dem 13. November zur Mittagszeit hatte Microsoft alle diese Produkte auf den Status «beeinträchtigt» («Service degradation») gesetzt, ein vollständiger Ausfall würde dagegen etwa als «Outage» ausgewiesen.

So sehen die Beeinträchtigungen im Detail aus

«Benutzer können möglicherweise nicht auf Microsoft-365-Dienste zugreifen oder bestimmte Aktionen darin ausführen», erklärte das Unternehmen den aktuellen Status.

Und weiter: «Wir arbeiten weiterhin an mehreren Fronten daran, die Ursache des Problems zu ermitteln und die Wiederherstellung der betroffenen Umgebung sicherzustellen. Dieses Problem betrifft Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams und Microsoft 365 für das Web; es kann jedoch auch zu Problemen bei anderen Microsoft-365-Diensten kommen.»