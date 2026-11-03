Wann kommen die meisten Menschen durch Verkehrsunfälle zu Schaden? Und verunglücken tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr E-Scooter-Fahrende? Diese und andere Fragen beantwortet der Unfallatlas online.

Berlin (dpa/tmn) – Hätten Sie's gewusst? Die statistisch gesehen gefährlichste Stunde des Tages ist die zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Denn in diesem Zeitraum registriert die Polizei in Deutschland so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden wie zu keiner anderen Tageszeit.

Dieser Fakt ist nur einer von vielen rund um Crashs im Straßenverkehr, die der Unfallatlas der Verkehrssicherheitskampagne «Runter vom Gas» liefert. Die Webseite mit angeschlossener Datenbank gibt es schon einige Zeit, allerdings ist sie jüngst neu gestaltet worden.

Fakten zu allen Bundesländern

Was gibt es in dem Atlas noch zu entdecken? – Nach einem Klick auf die interaktive Karte gibt es etwa Daten des ausgewählten Bundeslandes zu Verkehrsunfällen, Verletzten und Verkehrstoten. Eines der Diagramme zeigt außerdem, wie viele Unfälle dort jeweils innerorts, auf Landstraßen oder Autobahnen passiert sind.

Wer über die Liste neben der Karte «Deutschland» auswählt, bekommt bundesweite Fakten und Statistiken angezeigt. Über Klick auf «Mehr anzeigen» erscheinen noch weitere Informationen. Etwa welche Rolle Alkohol oder Drogen bei Unfällen spielen, mit welchen Verkehrsmitteln Menschen am häufigsten verunglücken oder welche Fehler auf der Straße ursächlich für die meisten Verkehrstoten sind.

Hintergrundinfos auf Wunsch

Für mehr Hintergrundinformationen sind die einzelnen Themen zudem direkt verknüpft mit Fachartikeln der Kampagne «Runter vom Gas». Hinter dem Unfallatlas stehen das Bundesministerium für Verkehr (BMV) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), die Daten kommen vom Statistischen Bundesamt.

Der Relaunch der Vorgängerversion von 2020 zeichnet sich laut DVR-Hauptgeschäftsführer Stefan Grieger dadurch aus, dass er komplexe Statistiken in verständliche interaktive Grafiken übersetzt. Dadurch sei der Unfallatlas jetzt noch umfangreicher und benutzerfreundlicher.