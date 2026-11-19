Seit Tagen konnten Vorbesteller GTA 6 auf ihre Konsolen laden, jetzt wird das mit Spannung erwartete Videospiel nach und nach rund um die Welt spielbar. Nun sind auch Gamer in Deutschland dabei.

Berlin (dpa) – Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende: «Grand Theft Auto VI» kann nun auch in Deutschland gespielt werden. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um ab Mitternacht gleich loslegen zu können.

Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. Von GTA 6 wird erwartet, dass es die größte Entertainment-Veröffentlichung werden könnte. Nach Schätzungen der Marktforschungsfirma Sensor Tower überschritt allein schon das Umsatzvolumen der Vorbestellungen die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro).

Mit geschätzten Entwicklungskosten zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dürfte GTA 6 auch das bisher teuerste Entertainment-Produkt sein.

Vorerst nur auf Spielekonsolen

Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen. Spielekonsolen wie die Xbox Series X/S und Playstation 5 stiegen zuletzt im Preis, statt – wie bei den vorherigen Generationen üblich – über die Jahre günstiger zu werden.

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten – von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen. Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» ist eine fiktive Version der US-Küstenmetropole Miami.