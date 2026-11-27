Seit Monaten stehen Chinas Börsen unter Druck. Nun will Peking den Kursverfall stoppen und schickt erneut sein «National Team» ins Rennen.

Shanghai (dpa) – Nach der Ankündigung neuer Stützungsmaßnahmen der Regierung haben Chinas Technologieaktien kräftig zugelegt. Der auf Technologiewerte ausgerichtete Star-50-Index an der Börse in Shanghai schloss mehr als 15 Prozent im Plus.

Zuvor hatte der Staatsrat nach einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Li Qiang angekündigt, dass staatliche Investoren stärker zur Stabilisierung der Börsen beitragen sollen. Eine zentrale Rolle soll dabei die staatliche Beteiligungsgesellschaft Central Huijin spielen. Zudem will Peking mehr Geld von Versicherungen und Pensionsfonds an die Börsen lenken.

Staatliche Aktienkäufe bislang ohne Trendwende

Chinas Regierung hat in der Vergangenheit immer wieder mit staatlichen Aktienkäufen versucht, fallende Kurse aufzuhalten. Das «National Team», eine Gruppe staatlicher Investoren, kam etwa beim Börsencrash 2015 zum Einsatz. Auch in den vergangenen Monaten griffen die staatlichen Investoren nach Einschätzung von Analysten wieder ein.

Eine Trendwende blieb jedoch aus. Der Star-50-Index, der als chinesisches Pendant zum US-Technologieindex Nasdaq gilt, verlor seit seinem Hoch im Sommer zeitweise rund 45 Prozent. Besonders unter Druck gerieten Aktien von Unternehmen, die zuvor von der Euphorie um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert hatten.

Chinas Führung versucht seit Jahren, die Börse als attraktive Anlagemöglichkeit zu etablieren. Lange galten Immobilien in China als bevorzugte Geldanlage. Doch angesichts der andauernden Immobilienkrise und niedriger Sparzinsen suchen Privatanleger auch an der Börse nach Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Wer jedoch im Sommer einstieg, musste oft hohe Verluste hinnehmen.