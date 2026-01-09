Bose: Support-Gnadenfrist für Soundtouch-Lautsprecher

Bose zieht seinen Soundtouch-Speakern den Support-Stecker nun etwas später als ursprünglich angekündigt. Trotzdem gibt es kein Zurück. Was Nutzende jetzt erwartet und wie Programmierer helfen könnten.

Berlin (dpa/tmn) – Eigentlich wollte Bose die Update-Versorgung und Internet-Anbindung für Smart-Speaker der Soundtouch-Reihe bereits am 18. Februar einstellen. Nun werden Support und Online-Funktionen aber noch einmal bis zum 6. Mai verlängert, wie der Hersteller mitteilt.

Bose begründet den Schritt damit, Nutzende beim Übergang auf die kommende Offline-Software für die Lautsprecher besser unterstützen zu können. Am 6. Mai werde die App automatisch auf die neue Software-Version aktualisiert, die nur noch lokal ausführbare Funktionen ohne Internet-Anbindung vorsieht. Die Aktualisierung erfolge einfach beim Öffnen der App, ohne dass Nutzende etwas tun müssten.

Haucht die Community den Speakern von 2013 neues Leben ein?

Als Grund für den Support-Stopp nennt Bose das Alter der Lautsprecher: Die Soundtouch-Systeme seien 2013 auf den Markt gekommen. Seitdem habe sich die Technologie weiterentwickelt und man könne die Entwicklung und den Support der Cloud-Infrastruktur, die diese ältere Produktgeneration unterstützt, nicht mehr aufrechterhalten. Man wolle sich auf «neue Hörerlebnisse auf Basis moderner Technologien» konzentrieren.

Gleichzeitig geht Bose einen für Hersteller ungewöhnlichen Schritt und hat alle technischen Spezifikationen und Programmierschnittstellen für die Soundtouch-Lautsprecher veröffentlicht, «damit unabhängige Entwickler eigene Soundtouch-kompatible Tools und Funktionen erstellen können». Es könnte also sein, dass eine Community engagierter Programmierer die Speaker irgendwann wieder zurück ans Netz bringen, also wieder smart macht.

Was künftig nicht mehr funktioniert

Bis dahin gilt aber, dass

- das Suchen oder Abspielen von Musikdiensten direkt in der Soundtouch-App wegfällt und

- Voreinstellungstasten (Presets) an den Geräten und in der weiterhin verfügbaren App nicht mehr funktionieren werden.

Was auch nach dem 6. Mai noch geht

Was mit der kommenden Offline-Software weiterhin funktionieren soll:

- Verbindungen zum Musikhören über Bluetooth, Airplay, Spotify Connect und AUX,

- das Einrichten und Konfigurieren der Lautsprecher via App,

- die Fernbedienungsfunktionen der App wie Abspielen, Pausieren, Überspringen oder Lautstärke sowie

- Koppeln mehrerer Lautsprecher.

FAQ und ein «End-of-Service-Guide»

Für mehr Informationen und weitere Details finden Betroffene eine FAQ-Sammlung auf den Bose-Seiten sowie einen «End-of-Service-Guide» als PDF zum Download.