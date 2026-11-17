Shopping-Events sind ein emotionaler Rausch: Je knapper ein Angebot, desto begehrenswerter erscheint es. Und kann man es sich leisten, nicht zu sparen? Warum alles ganz anders ist, weiß ein Experte.

Bielefeld/Berlin (dpa/tmn) – Es geht wieder rund im Netz. Black Week, Black Friday oder Cyber Monday stehen vor der Tür. Die Onlineshopping-Events geben Verbraucherinnen und Verbrauchern das Gefühl: Diese Rabattschlacht ist einmalig, die darfst du nicht verpassen! Aber ist das wirklich so?

Wie gut die Angebote wirklich sind, wie der Hype darum entsteht und wie geschickt Preise inszeniert werden, weiß Professor Manuel Stegemann von der Hochschule Bielefeld. Der Wirtschaftspsychologe erklärt im Interview die Tricks der Händler, Fallen, die man sich selbst stellt, wie man sich auf solche Events vorbereitet – und warum es oft besser ist, erst mal Kaffee trinken zu gehen.

Herr Professor Stegemann, wird der Nutzen von Onlineshopping-Events wie Black Friday oder Cyber Monday allgemein überschätzt?

Prof. Manuel Stegemann: Es gibt Studien, die zeigen, dass der gefühlte Nutzen größer ist als der reale Nutzen. Wie groß die Rabatte wirklich sind, zeigen etwa Preisvergleichsportale. Deren Analyse zeigen, dass die Rabatte im Mittel im einstelligen Prozentbereich liegen zum Beispiel im Vergleich zu Preisen gegenüber dem Oktober. Fragt man dagegen Konsumierende, was sie glauben, dann sind wir eher bei 15 bis 20 Prozent. Das heißt also, wir überschätzen die Rabatte ein wenig.

Das liegt vor allem an zwei Punkten. Erstens, dass die Rabatte im Mittel viel größer dargestellt werden, als sie wirklich sind. Sie werden oft von der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) aus berechnet, die vielleicht gar kein handelsüblicher, realer Preis mehr ist. Menschen orientieren sich gerne an solchen Ankerwerten und überschätzen damit die Attraktivität des Angebots.

Der zweite Punkt ist der Hype, der generiert wird, wenn alle Anbietenden wochenlang kommunizieren, dass es zu bestimmten Zeiten besonders hohe Rabatte gibt. Menschen reden darüber, man sieht es überall in den Medien und dadurch kann sich das Gefühl, dass der Tag besonders lukrativ ist, noch einmal verstärken.

Zusammengefasst ist der reale Rabatt geringer als der gefühlte. Was mir aber auch wichtig ist zu betonen: Im Mittel sind die Produkte an solchen Events schon etwas günstiger als zu anderen Zeiten im Jahr. Der Rabatt ist halt nur nicht so groß, wie die Menschen denken.

In welche Fallen tappen Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder völlig unwillkürlich, wenn sie auf vermeintliche Schnäppchenjagd gehen?

Prof. Stegemann: Aus meiner Sicht sind bei solchen Shopping-Events drei Fallen besonders markant, in die Konsumierende tappen können. Sie haben zum Teil mit Darstellungstricks zu tun, die Unternehmen gerne anwenden.

Die erste Falle entsteht durch die Preisinszenierung der Unternehmen. Dazu gehören die bereits erwähnten, sehr hohen Ankerwerte, meist UVPs, die zwei Effekte haben. Mit ihnen lassen sich hohe Rabatte in Prozentzahlen oder Euro-Werten darstellen. Zudem haben wir innerlich fast alle eine Art Preis-Qualitäts-Heuristik im Kopf: Der vermeintliche alte, hohe Preis eines Produktes sorgt dafür, dass wir dem Produkt auch eine hohe Qualität zuschreiben. Das funktioniert umso stärker, je weniger wir zu Produkt und Marke wissen.

Dazu kommt das sogenannte Framing, das ebenfalls zur Preisinszenierung gehört. Nehmen wir etwa ein von 400 auf 250 Euro heruntergesetztes Produkt: Hier werden dann die 150 Euro kommunikativ als Ersparnis dargestellt, wohingegen die 250 Euro, die man noch immer zu zahlen hat, in den Hintergrund gedrängt werden.

Aus einem noch zu zahlenden Preis wird gefühlt ein Gewinn. Das ist aus Anbietersicht sehr clever, weil es die menschliche Verlustaversion berücksichtigt. Menschen betrachten bei Entscheidungen besonders stark mögliche Verluste und Risiken. Diese sollen mit der Framing-Strategie in den Hintergrund treten, indem Kaufen zu einem «Gewinn» beziehungsweise einer Ersparnis geframt wird.

Die zweite Falle ist die künstliche Verknappung. Sie existiert an Shopping-Events in Bezug auf Menge und Zeit. Wir kennen das alle: Countdowns, die runterlaufen, Blitzangebote, die teilweise nur Minuten gültig sind oder der Hinweis, es seien noch zwei Stück verfügbar, vielleicht noch gepaart mit der Info, dass sich gerade angeblich 500 Leute das Produkt anschauen.

Das sind alles Dinge, die bei uns ein Gefühl der Knappheit hervorrufen. Wir Menschen reagieren häufig allergisch darauf, nicht mehr die volle Wahlfreiheit zu haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, ein Angebot wird knapp, wird es automatisch attraktiver in unserem Kopf und der Kaufdruck steigt. Unter Zeitdruck vergleichen wir außerdem weniger.

Und dann gibt es noch eine Art Shopping-Momentum-Falle, in die Menschen ohne Zutun von Unternehmen hineinlaufen. Die Forschung zeigt, dass der erste Kauf die Schwelle für den zweiten, dritten und weitere Käufe senkt. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, beim ersten Kauf einen richtig guten Deal gemacht zu haben. Dann haben Menschen die Tendenz, sich noch etwas zu gönnen.

Bei diesen Folgekäufen lässt man sich dann stärker emotionalisieren und kommt in ein Momentum hinein, wo man einfach grundsätzlich zu viel kauft. Darunter oft Dinge, die man gar nicht gesucht hat und für die man vorher keinen klaren Bedarf erkannt hat. Die Produkte werden häufig wenig genutzt, womit dann selbst ein stark rabattierter Preis leicht zu einer Fehlinvestition wird.

Kann man sich davor schützen, in so einen Shopping-Rausch zu verfallen oder in den Angebots-Strudel hineingerissen zu werden?

Prof. Stegemann: Es gibt ein paar erprobte Mechanismen. Eine generelle Sache vorweg: Manchmal hilft schon Wissen zu den Tricks der Unternehmen oder darüber, wie unsere Märkte funktionieren, um sich etwas vom Kaufdruck zu befreien. In den Industrieländern sind die Märkte in der Regel so wettbewerbsintensiv, dass man als konsumierender Mensch eigentlich das ganze Jahr über durchgehend gute Angebote findet.

Bei vielen anderen Schutzmechanismen geht es darum, sich nicht zu stark emotionalisieren zu lassen. Ich würde empfehlen, schon einige Wochen im Voraus eine Liste von Dingen anzufertigen, die man wirklich braucht. Dabei ist man am besten in einem emotional ausgeglichenen Zustand. Zusätzlich zu dieser Bedarfsliste ist es sinnvoll, sich eigene, klare Regeln aufzuerlegen. Zum Beispiel an Shopping-Events nur das zu kaufen, was oben auf der Liste steht. Oder man definiert Obergrenzen für sein Budget oder Maximalpreise pro Produkt auf der Liste.

Letzteres setzt voraus, dass man sich vorher über die Preise informiert. Also über die realen Marktpreise, nicht über die UVPs, so dass man die Rabatte dann richtig einschätzen kann. Das funktioniert gut mit Preisvergleichsseiten.

Ein weiterer Tipp ist die Entkoppelung von Suche und Kaufentscheidung. Denn wenn man sucht, vergleicht und von all den Kaufreizen umgeben ist, lässt man sich gerne davon emotionalisieren beziehungsweise unter Druck setzen. Wenn man beispielsweise merkt, dass es sich schlecht anfühlt, etwas nicht zu kaufen oder man hektisch wird durch einen Countdown, dann wäre meine Empfehlung: Abstand gewinnen vor der finalen Entscheidung, und sei es nur, kurz einen Kaffee oder Tee trinken zu gehen, dabei aus dem Fenster zu gucken und an etwas anderes zu denken.

Wer permanent dranbleibt, läuft eher Gefahr, einfach etwas zu kaufen, was er gar nicht braucht. In vielen Fällen hilft zudem eine einfache Frage, die zu einem Perspektivwechsel anregt: Was würde ich mit dem Geld sonst machen? Schon dieser Gedankengang führt nachweislich zu bewussteren Entscheidungen.