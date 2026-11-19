Black Friday, Cyber Monday und Co versprechen gerade bei Elektronik günstige Preise. Doch wenn digitale Geräte veraltet sind, ist manchmal sogar geschenkt noch zu teuer - worauf Sie achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Günstiger Preis heißt nicht immer Schnäppchen – vor allem, wenn es um Elektronik geht, die technisch veraltet ist. Käuferinnen und Käufer sollten deshalb rund um den Black Friday am 27. November genau hinschauen, dass keine Ladenhüter im eigenen Warenkorb landen, rät die Stiftung Warentest. Denn so manche Charge veralteter Geräte wird anlässlich von Shopping-Events in den Markt gedrückt.

Deshalb lohnt sich bei günstigen digitalen Geräten in vielen Fällen ein genauer Blick in die technischen Daten. So hat man dann nicht unfreiwillig einen Staubfänger im Regal, oder nach kurzer Zeit keine technische Unterstützung mehr. Ein paar Tipps für Sparfüchse, die nicht zweimal kaufen wollen:

1. Notebooks und PCs

Ist ein halbwegs aktueller Prozessor verbaut? Ein Core- oder Core-Ultra-Prozessor von Intel, ein AMD-Ryzen-Prozessor oder ein Qualcomm Snapdragon sollte es mindestens sein, raten die Experten. Wie viel Hauptspeicher ist an Bord? 8 Gigabyte (GB) reichen für sehr einfache Ansprüche aus, flexibler und zukunftssicherer aufgestellt sind Sie mit 16 GB.

Und auch mindestens eine 256 GB große SSD sollte verbaut sein – besser noch eine größere. Beim Bildschirm ist eine Auflösung von mindestens 1.920 mal 1.080 Pixeln (Full HD) und eine Helligkeit von mindestens 200 Candela pro Quadratmeter (cd/m2) sinnvoll, während mehrere USB-C-Anschlüsse an Bord sein sollten – denn beim Notebook wird ein USB-C-Anschluss in aller Regel zur Stromversorgung genutzt.

Bei Windows-Rechnern darauf achten, dass Windows 11 mit einer gültigen Lizenz installiert ist. Unklare Formulierungen wie «bereit für Windows 11» sind mit Vorsicht zu genießen, insbesondere bei unbekannten Händlern, die Sie nicht kennen. Die Gefahr ist groß, dass es sich um einen veralteten PC handelt oder keine legale Windows-Lizenz vorliegt, warnen die Warentester.

2. RAM- und SSD-Speicher

Die Preise für Computerspeicher steigen aufgrund des KI-Booms in immer schwindelndere Höhen. Heute zahlt man für eine externe SSD-Festplatte oder RAM-Speicher gut viermal so viel wie vor einem Jahr. Das ruft Betrüger auf den Plan, auf deren Tricks man nicht hereinfallen sollten. Sie verkaufen nämlich alte Speicherriegel als Neuware oder geben falsche Leistungsdaten an. Deshalb Speicher am besten nur bei renommierten Händlern kaufen, so der Rat der Warentester, vorzugsweise mit Sitz in Deutschland.

3. Smartphones

Vor dem Kauf eines neuen Telefons unbedingt prüfen, wie lange das Modell noch Updates vom Hersteller erhält. Denn erhält ein Smartphone keine Software-Updates mehr, wird es schnell zum Sicherheitsrisiko und sollte nicht mehr verwendet werden. Seit dem 20. Juni 2025 müssen Anbieter in der EU ihre Smartphones für mindestens fünf Jahre mit Updates versorgen, gerechnet ab dem Datum, an dem der Anbieter das Modell nicht mehr vertreibt.

Außerdem müssen nun alle Smartphones das EU-Energielabel tragen, das darüber informiert, wie gut es repariert werden kann und wie lange der Akku läuft. In der Eprel-Datenbank der EU sind für alle registrierten Produkte allgemeine Informationen, das Datenblatt, die Verfügbarkeit und der Lieferantenkontakt zum Produkt hinterlegt.

4. Smart-Home-Geräte

Hier gilt es, sogenannte Zombie-Technik zu erkennen. Denn immer wieder stellen Hersteller den Support für manche Smart-Home-Geräte quasi über Nacht ein. Das führt dazu, dass Smart-Speaker, smarte Thermostate oder Schalter sowie ganze Smart-Home-Serien urplötzlich unbrauchbar oder stark in ihren ursprünglichen Funktionen eingeschränkt sind.

Deshalb der Rat der Warentester: Achten Sie bei smarten Lampen, Steckdosen, Sensoren und anderen vernetzten Geräten darauf, dass sie herstellerunabhängige Standards wie Matter oder Zigbee unterstützen. Und prüfen Sie vor einem Kauf per Internetsuche, ob der Anbieter das System noch pflegt.

5. Fernseher

Baumärkte, Discounter, sogar Büroartikelhändler haben oft erstaunlich günstige Fernseher im Angebot, teils von scheinbar vertrauten Marken. Aber Achtung: Oft handelt es sich um Geräte von Drittherstellern, die die bekannten Markennamen nur in Lizenz nutzen.

Achten Sie darum genau auf die Modellbezeichnung, also die lange Buchstaben-Zahlen-Kombination à la OLED65G48LW oder TN-50W70AEZ. Geben Sie die Modellbezeichnung in eine Suchmaschine ein, raten die Warentester. Wenn so eine Abfrage wenig oder keine Informationen über das Gerät liefern, im Zweifel lieber nicht kaufen.



6. Geräte mit Akku

Einst hatte jedes Gerät ein eigenes Netzteil. Doch seit einigen Jahren setzt sich das Aufladen per USB-C-Kabel immer weiter durch. Für Handys, Tablets, Kameras und viele andere Geräte ist diese Strippe in der EU seit 2024 sogar Pflicht, seit 2026 auch für die allermeisten Laptops. Ab 2028 kommen etwa Geräte wie WLAN-Router und Monitore hinzu.

Trotzdem sind noch vereinzelt Geräte im Handel, die per Mini- oder Micro-USB-Kabel geladen werden oder sogar über ein spezielles Netzteil. Und Achtung: Es gibt auch noch Notebooks, die zwar USB-C-Buchsen haben, darüber aber nicht geladen werden können. Vor einem Kauf also im Zweifel abwägen: Ist der Preis eines älteren Gerätes wirklich so attraktiv, dass man dafür in Zukunft immer separate Kabel oder Netzteile mitnehmen möchte?