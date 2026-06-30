Wero ist ein europäischer Bezahldienst, der von immer mehr Banken angeboten wird. Neben Geldsendungen kann man damit auch online shoppen. Aber wo? «Werotracker.eu» verrät es.

Berlin (dpa/tmn) – Wero? Schonmal irgendwo gehört oder gesehen? In der eigenen Banking-App oder in den Nachrichten etwa? Nein? Kurz gesagt ist Wero ein europäisches System zum schnellen Überweisen von Geld an andere Menschen. Den Kontakt stellen die Banken über die Telefonnummer her. So kann man fix das ausgelegte Essen an einen Freund zurückzahlen, ohne kompliziert lange IBANs abzugleichen.

Aktuell gibt es Wero bereits in Frankreich, Deutschland und Belgien. Weitere Länder stehen nach Angaben der European Payment Initiative, einem Zusammenschluss unabhängiger Geldhäuser, in den Startlöchern, um auch eine europäische Alternative zu Paypal und Co zu liefern.

Website zeigt die Akzeptanz von Wero im Onlinehandel

Mit Wero kann man auch online bezahlen. Einige Shops bieten den Bezahlweg bereits an, andere haben die Einführung angekündigt. Alles in allem ist die Lage aber etwas unübersichtlich. Welche Bank bietet Wero an? Welche Läden akzeptieren den Dienst bereits?

Einen guten Überblick bietet das Community-Projekt Wero Tracker. Die Seite listet teilnehmende Banken auf, erfasst Absichtserklärungen von Geldhäusern zur Einführung und listet auch Onlineshops auf, bei denen man bereits mit Wero zahlen kann.

Die Daten stammen dabei aus offiziellen Ankündigungen, gesammelt von interessierten Usern, die sie an die Betreiber des inoffiziellen Angebots liefern. Der Datensatz ist farblich gut übersichtlich geordnet, lässt sich nach Banken oder Geschäften sortieren und zeigt auch ein paar Adaptionsstatistiken an. Wer mag, kann selbst teilnehmen und fehlende Banken oder Geschäfte hinzufügen.