Der Start ist geglückt, das Raumschiff auf dem Weg zum Mond. Mit der Artemis-2-Mission kommt wieder Raumfahrt-Fieber auf. Wer den Flug der Raumkapsel verfolgen will, hat gleich zwei Möglichkeiten.

Cape Canaveral (dpa/tmn) – Der Weltraum, vier Astronauten – und eine Rückkehr zum Mond. Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen und Reid Wiseman fliegen in ihrem Orion-Raumschiff einmal zum Erdtrabanten und zurück. In knapp zwei Jahren sollen dann – laut Plan – erstmals seit 1972 wieder Astronauten auf dem Mond landen.

Wer sich den Verlauf der Artemis-2-Mission ansehen will, kann das bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Web und per App tun. Das Zauberwort heißt AROW («Artemis Real-time Orbit Website») und ist für alle verfügbar.

Die AROW-Website – Artemis 2 im Browser ansehen

Unter der Adresse https://www.nasa.gov/missions/artemis-ii/arow/ kann man die Mission im Browser verfolgen. Eine aktuelle Version von Firefox, Safari, Vivaldi oder Chrome hilft hier weiter. Zu sehen ist eine Visualisierung der Orion-Raumkapsel, als ob eine Kamera um sie herum schweben würde. Man kann sich die Kapsel aus allen Richtungen ansehen und erhält Position, Geschwindigkeit, Abstand zur Erde und Abstand zum Mond angezeigt.

Wer zur Missions-Ansicht unten links wechselt, bekommt den Gesamtblick: Erde, Mond, Raumkapsel, Kurs und Position. Da wird schnell klar, was für eine unglaubliche Reise die vier Astronauten da angetreten haben. Mehrere 100.000 Kilometer liegen vor ihnen, nachdem sie schon auf einer riesigen explosiven Rakete ins All geflogen sind. Am Ende wartet noch die Landung mit flammendem Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Wer noch weitere Informationen zur Mission in englischer Sprache lesen will, kann den Nasa-Blog besuchen. Hier wird über Ursprung, Geschichte, Ziele und Folgemissionen informiert.

Artemis 2 in der Nasa-App verfolgen

Für Smartphones und Tablets bietet sich die Nasa-App an, wenn man in Sachen Mondmission am Ball bleiben will. Direkt auf der Startseite gibt es Karten, Hintergründe, Porträts der Crew und vieles mehr.

Die angepassten Ansichten funktionieren auf den kleineren Displays besser. Die Nasa-App gibt es kostenlos für iPhone, iPad und Android.

Auch auf der Website der europäischen Weltraumbehörde ESA gibt es einen detaillierten Überblick über die Mission und die verwendete Technik. Denn auch wenn es sich um eine Nasa-Mission handelt, steckt im Raumschiff mit dem European Service Module auch wichtige Technik aus Europa.