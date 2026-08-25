Apples kompakte Desktop-Computer Mac Mini und Mac Studio werden oft für KI-Anwendungen genutzt. Mit neuen Chips sollen sie sich noch besser dafür eignen. Und was heißt das für den Preis?

Cupertino (dpa/tmn) – Apple aktualisiert seine populären Desktop-Computer Mac Mini und Mac Studio mit stärkeren Chips. Die Kleincomputer wurden in den vergangenen Jahren zu Bestsellern für den iPhone-Konzern, insbesondere wenn es um lokale Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) geht.

Mit den neuen Chipsystemen der hauseigenen M-Reihe sollen sich die aufgefrischten Modelle noch besser für solche KI-Zwecke eignen.

Viele mehr Leistung, höhere Preise

Der Mac Mini, der bisher mit M4- und M4-Pro-Chips angeboten wurde, wird auf M6 und M5 Pro aufgerüstet. Schon mit dem M6-Chip soll der Mac Mini eine bis zu viermal schnellere KI-Leistung bieten als die Vorgängergeneration. Die Speicherchips können die Daten laut Apple doppelt so schnell verarbeiten.

Der Startpreis beim Mac mini steigt von bisher 949 auf 1.049 Euro. Apple hat wie andere Hardware-Hersteller damit zu kämpfen, dass sich Speicherchips wegen des hohen Bedarfs für KI-Rechenzentren drastisch verteuert haben. In den vergangenen Monaten gab es wegen der schwierigen Chip-Verfügbarkeit Lieferengpässe bei einigen Geräten der Firma.

Neuer, leistungsstärkster Apple-Chip

Den Mac Studio frischt Apple mit dem M5-Max-Chip auf – und verwendet auch erstmals das neue Chipsystem M5 Ultra, das bisher leistungsstärkste des Konzerns. Für den Ultra-Chip werden zwei Max-Halbleiter verbunden. Mit bis zu 36 Hauptprozessor-Kernen und bis zu 80 Grafikkernen soll er unter anderem das lokale Training von KI-Modellen mit größeren Datensätzen ermöglichen. Der Startpreis beim Mac Studio mit Max-Chip bleibt mit 2.999 Euro unverändert.

Beim Mac Mini ist es das erste Hardware-Update seit fast zwei Jahren, der Mac Studio wurde zuletzt im Frühjahr 2025 aktualisiert.