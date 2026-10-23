Bei älteren WLAN-Radios funktioniert die Steuerung per Undok-App nicht mehr zuverlässig oder gar nicht mehr. Für neuere Geräte gibt es eine neue Anwendung - für die älteren einen Workaround.

Berlin (dpa/tmn) – Ältere WLAN-Radios mit einem bestimmten Chipsatz (Venice 6.5) lassen sich schon seit einiger Zeit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt per App steuern. Der Grund: Der Hersteller des Chipsatzes der WLAN-Radios, Frontier Silicon, hat den Support für die zugehörige Fernbedienungs-App Undok eingestellt.

Auf iPhones funktioniert Undok seit iOS 27 gar nicht mehr, auf Android-Geräten kommt es teils zu Darstellungsfehlern, berichtet das Telekommunikationsportal «Teltarif.de». Mit Oktiv stellt Frontier Silicon zwar eine App-Alternative zur Verfügung, allerdings sei diese nur mit neueren WLAN-Geräten kompatibel.

App-Licht am Horizont für Besitzer älterer WLAN-Radios

Besitzern der älteren Geräte rät das Portal, sich nun einfach mit der App Teufel Remote des gleichnamigen Berliner Herstellers zu behelfen, die für Android und iOS bereitsteht.

Der Hersteller benennt zwar nur drei eigene Geräte als mit der App kompatibel, so «Teltarif.de». In der Praxis sei es aber problemlos möglich, alle WLAN-Radios mit Teufel Remote zu steuern, die auch mit der Undok-App bedient werden können beziehungsweise bedient werden konnten.