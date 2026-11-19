New York (dpa) - Die Aktie der KI-Firma Anthropic hat bei ihrem Rekord-Börsengang den hohen ersten Kurs nicht halten können. Das Papier ging aus dem regulären US-Handel am ersten Tag mit einem Kurs von 97,17 Dollar. Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.
Der erste Kurs hatte allerdings mit 111,50 Dollar noch um über ein Drittel über dem Ausgabepreis gelegen. Anthropic ist zum Schlusskurs rund 1,75 Billionen Dollar wert.
Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte Anthropic klar den bisherigen Rekordhalter, Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX, die bei ihrem Börsengang im Juni rund 86 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.
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