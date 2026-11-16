Nach massenhaften, unberechtigten Log-in-Versuchen funktioniert der BundID-Dienst aktuell nicht wie gewohnt. Was Betroffene jetzt wissen müssen - und wie Anmeldungen weiterhin klappen.

Berlin (dpa/tmn) – Wer bereits die BundID nutzt, also das zentrale Bürger-Nutzerkonto für Online-Verwaltungsleistungen, muss derzeit Einschränkungen bei der Anmeldung hinnehmen. Hintergrund sind offenbar massenhafte Angriffe auf Konten von Nutzenden.

Der Zugriff auf die Accounts per Benutzername und Passwort sei nach zahlreichen unberechtigten Anmeldeversuchen deaktiviert worden, heißt es auf der Startseite des BundID-Portals «ID.Bund.de». Anmeldungen per Online-Ausweis (eID) und Elster-Zertifikat seien weiterhin möglich.

Viele Nutzende müssen Passwort zurücksetzen

Viele Nutzende hätten in diesem Zusammenhang bereits E-Mails erhalten, die darüber informieren, dass ihr BundID-Account gesperrt worden ist, berichtet das IT-Fachportal «Heise.de». Die Sperrung der Konten sei durch massenhaft fehlgeschlagene Log-in-Versuche ausgelöst worden. Dadurch wurden automatisiert Mails verschickt, die Nutzende zum Zurücksetzen ihrer Passwörter auffordert.

Betroffene werden aufgefordert, in dringenden Fällen das Kontaktformular auf «ID.Bund.de» zu nutzen, um den Support zu erreichen.

Die BundID soll Vor-Ort-Termine bei Verwaltungen für Bürgerinnen und Bürger weitgehend überflüssig machen. Anträge & Co sollen sich stattdessen nach Anmeldung beim BundID-Konto online erledigen lassen.

Welche BundID-Leistungen gibt es wo?

Als Leistungen des Bundes sind beispielsweise Kindergeld- und BAföG-Anträge sowie das Bezahlen der Kraftfahrzeugsteuer, das Beantragen von Arbeitslosengeld, die Punktestand-Abfrage beim Flensburger Fahreignungsregister oder auch das Beantragen eines Führungszeugnisses über die BundID-möglich.

Aber auch auf kommunaler und Länder-Ebene wird die Bund-ID in Onlinedienste der öffentlichen Hand eingebunden. Was wo an Dienstleistungen aktuell zur Verfügung steht, kann man per Volltextsuche oder sortiert nach Lebenslagen auf «Verwaltung.bund.de» nachschauen. Die Ergebnisse lassen sich auch nach Postleitzahlen filtern.