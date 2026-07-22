Ein kurzer Moment und jemand läuft mit dem Smartphone davon? Oder es ist einfach nicht mehr da? Android-User sind nicht ganz machtlos - diese Schritte sind nun wichtig.

Berlin (dpa/tmn) – Eben lag es noch auf dem Tisch im Café oder steckte noch im Rucksack – und nun ist es weg? Nach dem Schock sollten Android-Besitzer schnell handeln.

Denn mit den richtigen Einstellungen können sie ihr Telefon orten, sperren und sogar auch löschen. Und so geht es:

Als Erstes die App «Mein Gerät finden» auf einem anderen Android-Smartphone oder Tablet öffnen.

Das geht auch über den Browser. Die Adresse lautet «google.com/android/find»

Dort meldet man sich mit den Zugangsdaten zum Google-Konto an.

Nun das betreffende Gerät aus der angezeigten Liste auswählen und schon wird – falls bekannt – der Standort angezeigt.

Jetzt das Gerät im Falle eines Diebstahls oder Verlusts mit der Funktion «Als verloren markieren» sperren.

In einem weiteren Schritt kann man nun einen Hinweis auf dem Gerät anzeigen lassen. Vielleicht meldet sich ja ein ehrlicher Finder?

Ist das Gerät nicht auffindbar oder klar gestohlen, kann man die Daten darauf hier auch löschen lassen. Das allerdings nur, wenn das Smartphone eingeschaltet und über Datenverbindung oder WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Anzeige bei der Polizei erstatten. Diebe auf eigene Faust verfolgen ist aus Sicherheitsgründen eine schlechte Idee.

Der Diebstahlschutz beginnt schon viel früher

Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Zum Beispiel muss das Gerät mit einem Google-Konto betrieben werden und Teil des «Mein Gerät finden»-Netzwerks sein. Diese Schritte sind wichtig:

Mit einem Google-Konto anmelden. Das ist bei so gut wie allen Android-Smartphones der Fall.

In den Einstellungen prüfen, ob die Standortdienste aktiviert sind.

Prüfen: Ist das Smartphone bereits Teil des «Mein Gerät finden»-Netzwerks?

Falls nicht, oder Sie nicht wissen, was das ist: die App «Mein Gerät finden» aus dem Play Store installieren und die Einrichtung ausführen.

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines Android-Smartphones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Displaysperre mit einem starken Code einrichten, also mindestens 6 Zahlen, besser eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor aktivieren.

Passwort für das Google-Konto merken. Das braucht man für die Sperrung über «Mein Gerät finden» und möglicherweise zur Entsperrung eines nach Diebstahl gesperrten Smartphones.

Die Gerätenummer IMEI des Smartphones an sicherer Stelle notieren. Die braucht man zum Beispiel für eine Diebstahlanzeige bei der Polizei.

Die IMEI findet sich bei fast allen Androiden in den Einstellungen unter Namen wie «Über das Telefon» oder «Gerätedetails».

Verlustgerät von allen aktiven Sitzungen abmelden

Und zum Schluss: Ist das alles erledigt und die Anzeige bei der Polizei gemacht, schaltet man nach Möglichkeit den Zugriff des Geräts auf alle aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Googlekonten und ähnlichen Diensten ab.

Handelt es sich beim gestohlenen Android-Smartphone um ein Dienstgerät, hilft auch ein Verlusthinweis an die Unternehmens-IT.