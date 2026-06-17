Selfie-Videos zusammen mit dem Bildschirm aufnehmen, neue Datenschutz- und Sicherheits-Funktionen sowie ein Gaming-Modus für Foldables: Das und mehr bringt Android 17 auf Smartphones und Tablets.

Berlin (dpa/tmn) – Google hat Android 17 veröffentlicht. Die neueste Version des mobilen Betriebssystems bringt einige neue Features von frei schwebenden App-Fenstern über eine Bildschirmaufzeichnung mit Selfie-Video bis hin zum Gaming-Modus für Foldables.

Wer ein Pixel-Mobilgerät besitzt, das noch Android-Updates erhält, kann in den Einstellungen unter «System/Softwareupdates/Systemupdate» nachschauen, ob die Aktualisierung bereits vorliegt. Alternativ wartet man einfach, bis das Smartphone einen benachrichtigt.

Besitzer anderer Android-Smartphones oder -Tablets müssen sich noch gedulden, bis der Hersteller Android 17 für die eigenen Geräte angepasst hat. Hier sind die Updates im weiteren Jahresverlauf zu erwarten. Das steckt im Detail in Android 17:

Multitasking mit schwebenden Fenstern

Bis zu fünf Apps lassen sich als kleinere, schwebende Fenster (Bubbles) frei über dem Hauptbildschirm anzeigen und positionieren, sodass man schnell etwas nachschauen oder mehrere Dinge gleichzeitig erledigen kann. Dieses Feature soll Multitasking erleichtern.

Um ein schwebendes Fenster zu öffnen, muss einfach das App-Symbol lange gedrückt werden. Auf Geräten mit großem Display docken die Fenster in einer speziellen Leiste am unteren Bildschirmrand an.

Bildschirmreaktionen ohne Extra-App

Ab sofort sind Screen-Aufzeichnungen mit Selfie-Video-Overlay direkt aus dem Betriebssystem heraus möglich. Das soll die Installation zusätzlicher Apps, die dieses für Reaction-Videos in sozialen Netzwerken beliebte Feature ermöglichen, überflüssig machen.

Die Aufzeichnung lässt sich aus dem Schnelleinstellungen-Menü heraus starten, indem man die Bildschirmaufnahme-Funktion für den gesamten Bildschirm wählt, «Selfie-Kamera anzeigen» wählt und dann die Aufnahme startet.

Besserer Datenschutz für Standort und Kontakte

Die Standort-Berechtigung kann man Apps nun temporär erteilen und auch bestimmen, wie lange sie gelten soll. Zudem ist es nun auch möglich, nur bestimmte Kontakte für den Zugriff einer App freizugeben – und nicht gleich das ganze Adressbuch.

Mehr Sicherheit für verlorene oder gestohlene Geräte

Die Funktion «Als verloren markieren» in der App «Mein Gerät finden» ist überarbeitet worden. Dort lässt sich ein verlorenes oder vermisstes Smartphone nun auch aus der Ferne mit biometrischen Daten (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) sperren. So kann gegebenenfalls ein Dieb, der den PIN-Code kennt, weder aufs Smartphone zugreifen noch die Ortung deaktivieren.

Neuer Gaming-Modus auf faltbaren Geräten

Ganz neu ist der Gaming-Modus für Foldables mit optimiertem 50-zu-50-Layout mit der Spielansicht oben und einem dynamischen Gamepad unten. Wird ein externer Controller angeschlossen, lässt sich dessen Tastenbelegung nun in Android neu zuweisen. Der Gaming-Modus ist im Android-17-Update schon hinterlegt, soll aber erst in den kommenden Monaten freigeschaltet werden.

Diverses von der Kindersicherung bis hin zum RAM-Limit

Hinzu kommen diverse weitere neue Funktionen, darunter:

Eine neue Einstellung, mit der sich die Namen von Apps auf dem Startbildschirm ausblenden lassen.

Eine Erweiterung der Kindersicherung auf alle Android-Geräte.

Eigene Lautstärkeregelung für den Assistenten.

Mehr Einstellmöglichkeiten für das dunkle Design (Dark Mode).

Begrenzung des Arbeisspeichers (RAM), den sich Apps schnappen dürfen, damit keine App zu gierig wird. Das soll Gesamtleistung und Akkulaufzeit des Geräts verbessern.