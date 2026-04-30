Der Online-Handelsriese Amazon mischt auch groß bei Cloud-Diensten mit. Der KI-Boom gibt diesem Geschäft neuen Rückenwind.

Seattle (dpa) – Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Jahresvergleich um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.

Insgesamt kletterten die Erlöse des Handels- und Technologiekonzerns um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an. Erlöse und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Analysten erwartet worden war. Unterm Strich stieg der Gewinn um fast 77 Prozent auf 30,25 Milliarden Dollar.

Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.