Amazon ist nicht nur der weltgrößte Online-Händler, sondern auch ein führender Player bei Cloud-Diensten. Im KI-Boom sorgt das für Wachstum - aber bringt auch hohe Kosten für neue Rechenzentren.

Seattle (dpa) – Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar – 55 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Mit dem Cloud-Geschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler auch am aktuellen KI-Boom teilhaben. Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sechs Prozent nach.

Im vergangenen Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unterm Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon erklärte dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten.