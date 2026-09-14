Vom belächelten Tanzvideo zur Shopping-Maschine: Wie TikTok mit neuen Technologien und Algorithmen das Social-Media-Geschäft grundlegend verändert hat.

Peking/Berlin (dpa) – Wenn es um die eigene Geburtstagsfeier geht, zählt TikTok anders als der Rest der Welt: Der Konzern verweist lieber auf den internationalen Marktstart 2017 oder die spätere Fusion mit Musical.ly im Sommer 2018. Aus technologischer und historischer Sicht schlug die eigentliche Geburtsstunde des Phänomens jedoch früher: Vor zehn Jahren, am 20. September 2016, ging in Peking die Ursprungsversion Douyin an den Start.

Binnen zehn Jahren hat die Plattform des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance das weltweite Internet wie kaum ein zweiter Dienst umgepflügt – vom belächelten Playback-Portal zur mächtigen Kultur- und Shopping-Maschinerie, die das Silicon Valley das Fürchten lehrte.

Start aus der Lipsync-Nische

Der Grundstein wurde von ByteDance-Gründer Zhang Yiming gelegt. Douyin, wie die App in China bis heute heißt, schlug damals ein wie eine Bombe. Für den globalen Durchbruch sorgte ein strategischer Schachzug im Jahr 2017: ByteDance kaufte für rund eine Milliarde US-Dollar die vor allem bei Teenagern beliebte Lipsync-Plattform Musical.ly auf und verschmolz sie mit TikTok. Die Chinesen zogen damit vor allem ein junges Publikum in ihre App.

Zu Beginn belächelten viele das Format: Jugendliche, die vor der Smartphone-Kamera Playback zu Pop-Hits sangen oder choreografierte Tänze einstudierten. Doch hinter den bunten Tanzclips verbarg sich eine technologische Wucht, deren Tragweite die Konkurrenz im Silicon Valley zunächst unterschätzte.

Der Algorithmus-Schock: Der Abschied vom Social Graph

TikTok brach mit der Grundidee klassischer Plattformen wie Facebook oder Instagram. Bis dahin galt das Prinzip des «Social Graph»: Man sah vor allem Inhalte von Menschen oder Seiten, denen man aktiv folgte. TikTok ersetzte dieses Konzept durch den radikalen «Interest Graph» und perfektionierte die sogenannte «For You»-Page (FYP), die besonders schnell Inhalte anzeigen konnte, die Nutzer interessieren könnten.

Die Funktionsweise lässt sich im Alltag schnell beobachten: Wer beim Durchwischen auch nur zwei- oder dreimal bei einem kurzen Video über handgemachte Pasta oder Heimwerker-Tipps für einige Sekunden zögert oder es gar ganz zu Ende schaut, signalisiert dem System unbewusst höchstes Interesse – ganz ohne jemals auf ein Herz-Symbol geklickt zu haben. Innerhalb von weniger als einer halben Stunde kann sich der Feed daraufhin spürbar verengen: Plötzlich dominieren Kochanleitungen oder Renovierungsprojekte den gesamten Bildschirm.

Immer tiefer in den Kaninchenbau

Das System lernt Vorlieben, aber auch emotionale Schwachstellen in Rekordzeit und zieht Nutzer in thematische Sogwirkungen, sogenannte «Rabbit Holes». Der Algorithmus analysiert dabei in Echtzeit nicht nur Likes und Shares, sondern die Verweildauer auf die Millisekunde genau, Wiederholungen und sofortige Abbrüche. Jeder Nutzer bekommt einen hyper-personalisierten Stream serviert. Die Folge: Selbst neu erstellte Accounts ohne einen einzigen Follower können über Nacht millionenfach gesehen werden.

Für die etablierten US-Giganten war das ein Weckruf. Um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, bauten Meta (mit Instagram Reels), Google (mit YouTube Shorts) und Snapchat das vertikale Kurzvideo-Format und die algorithmische Empfehlungslogik nahezu identisch nach. TikTok hatte das Fundament der weltweiten Aufmerksamkeitsökonomie neu gegossen.

Drei Welten: China, Europa und das US-Politikum

Heute operiert TikTok in einer geopolitisch zersplitterten Realität. In China existiert mit Douyin das strikt zensierte, aber technologisch hochgerüstete Original, das von TikTok organisatorisch getrennt geführt wird. Das führt dazu, dass Inhalte etwa zu politisch sensiblen Themen auf der chinesischen Version schnell verschwinden oder gar nicht erst erscheinen.

Im Westen wiederum geriet das Unternehmen ins Kreuzfeuer der Sicherheitspolitik. Die Vorwürfe wiegen seit Jahren schwer: Datenabfluss an chinesische Behörden und die Gefahr politischer Einflussnahme durch Pekings Führung. Chinas Außenministerium bestritt die Vorwürfe.

In den USA führte dies zu monatelangen juristischen und politischen Tauziehen um ein mögliches Verbot oder einen Zwangsverkauf des US-Geschäfts. Chinas Regierung warf Washington vor, TikTok zu schikanieren. TikTok wehrte sich mit milliardenschweren Transparenzinitiativen wie dem «Project Texas» in den USA und dem «Project Clover» in Europa, bei denen Nutzerdaten in lokalen Rechenzentren (etwa in Irland und Norwegen) abgeschottet werden sollen.

In Europa wiederum setzt die EU-Kommission mit dem Digital Services Act (DSA) enge Grenzen und nahm die Plattform wegen Transparenzmängeln beim Jugendschutz und Suchtdesign wiederholt ins Visier.

Mehr als Entertainment: Das Shopping-Imperium

TikTok hat sich längst von einer reinen Unterhaltungs-App zu einem gigantischen Marktplatz gewandelt. Mit TikTok Shop griff das Unternehmen den traditionellen E-Commerce an. Die Verschmelzung aus Influencer-Marketing, Live-Shopping-Events und extrem niedrigschwelligen In-App-Kaufabschlüssen per Fingertipp generiert Milliardenumsätze.

Der Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt wurde zum Symbol eines Phänomens: Produkte – von Kosmetik über Küchengeräte bis hin zu Büchern (BookTok) – sind binnen Stunden weltweit ausverkauft, nur weil sie im Algorithmus zünden. Für den klassischen Einzelhandel und Plattformen wie Amazon ist TikTok zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Bereich des Impulskaufs geworden.

Google-Ersatz und Tagesschau: Wer TikTok nutzt und warum

Für die Generation Z und die nachfolgende Generation Alpha ist TikTok längst das Tor zur Welt. Viele Jugendliche nutzen die Plattform primär als Suchmaschine: Restaurant-Tipps, Mode-Trends oder Erklärvideos zu komplexen Alltagsthemen werden nicht mehr gegoogelt, sondern bei TikTok gesucht.

Gleichzeitig avancierte die App zur zentralen Nachrichtenquelle. Das bringt enorme Risiken mit sich: Desinformation, manipulierte Videos und gezielte politische Propaganda verbreiten sich in Windeseile.

Dieser Wandel setzte auch traditionelle Medien unter enormen Anpassungsdruck. Verlage und öffentlich-rechtliche Sender mussten lernen, Nachrichteninhalte in 30 bis 60 Sekunden zu vermitteln. Formate wie das TikTok-Angebot der ARD-«Tagesschau» oder von ZDFinfo gehören heute zu den reichweitenstärksten journalistischen Kanälen im deutschsprachigen Raum – eine Gratwanderung zwischen journalistischer Seriosität und algorithmischer Klick-Dramaturgie.

Schattenseiten: Doomscrolling, Körperbilder und die Psyche

Der Erfolg hat seinen Preis, und die Kritik an den psychologischen Folgen reißt nicht ab. Psychologen und Medienpädagogen warnen vor den Gefahren des «Doomscrollings» – dem endlosen, hypnotischen Weiterscrollen, das zu Schlafproblemen und Konzentrationsstörungen führen kann.

Besonders im Fokus: die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit junger Menschen. Toxische Schönheitsideale, algorithmisch verstärkte Diät-Trends und automatisierte Beauty-Filter standen immer wieder in der Kritik, Essstörungen und Depressionen zu befördern. Auch waghalsige Mutproben (Tiktok-Challenges), bei denen sich gerade junge Nutzer in Gefahr brachten, sorgten immer wieder für Aufregung.

TikTok reagierte über die Jahre schrittweise: Es wurden automatische Bildschirmzeit-Limits für Minderjährige (standardmäßig 60 Minuten pro Tag), Pausenerinnerungen und Filter eingeführt, die potenziell schädliche Inhalte rund um Gewichtsverlust ausblenden sollen. Kritiker halten diese Maßnahmen jedoch oft für Feigenblätter, da sie sich mit wenigen Klicks deaktivieren lassen und das Grundprinzip – maximale Verweildauer – unangetastet bleibt.