Unterwegs setzt die Wiedergabe der Airpods gelegentlich aus? Das könnte an verwirrten Sensoren in den kleinen Ohrstöpseln liegen.

Hannover (dpa/tmn) – Manchmal stoppt die Wiedergabe? Und das, obwohl die weißen Ohrstöpsel im Ohr stecken und genug Strom haben?

Das kann an der automatischen Ohrenerkennung der Airpods liegen, berichtet das IT-Fachportal «Heise online». Die Ohrstöpsel prüfen nämlich ab Werk, ob sie richtig im Ohr sitzen und schalten sich automatisch ein – oder eben aus.

Sonnenlicht kann die Sensoren irritieren

Bei zu lockerem Sitz könne es sein, dass die für die Erkennung genutzten Infrarotsensoren von Sonnenlicht erreicht werden. Das sorge dann für die ungewollte Pause – das Gerät denkt dann, es sei nicht im Ohr.

Die einfachste Lösung: Die automatische Ohrerkennung in den Einstellungen der Airpods abschalten.

Auto-Ohrerkennung abschalten: So funktioniert's

Dazu tippt man auf das kleine «i»-Symbol neben dem Namen der Airpods in den Bluetooth-Einstellungen. Im folgenden Menü wird der Schieber bei «Automatische Ohrerkennung» nach links geschoben. Fertig, aus.

Achtung: Dann läuft die Musik weiter, wenn man die Airpods aus dem Ohr nimmt.

Alternativer Rat der «heise»-Experten: Kleine Silikonhüllen aus dem Zubehörhandel über die Ohrstöpsel ziehen. Die sorgen dann für besseren Halt im Ohr.