New York (dpa) – Die Premiere des Commodore Amiga vor 40 Jahren in einem Theater des piekfeinen Lincoln Center in New York sollte unbedingt die Vorstellung des ersten Apple Macintosh anderthalb Jahre zuvor übertreffen. Der charismatische Apple-Mitbegründer Steve Jobs hatte damals die Präsentation des ersten Macs als großen Moment inszeniert und das Publikum durch den neuartigen Würfelrechner mit synthetischer Stimme begrüßen lassen. Das wollte Commodore am 23. Juli 1985 toppen.

Um die Macintosh-Premiere von Apple zu überbieten, hatte Commodore den Pop-Art-Künstler Andy Warhol und Debbie Harry, Sängerin und Songwriterin der New-Wave-Band «Blondie» engagiert. Warhol verwandelte auf der Bühne mit dem Amiga ein schnell geknipstes Digitalfoto der Sängerin in ein Kunstwerk – und demonstrierte damit die zu jener Zeit überwältigenden Multimedia-Fähigkeiten des neuen Commodore-Spitzenmodells.

Video der Amiga-Premiere