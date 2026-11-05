Für «shopping.de» wurden fast zwei Millionen Euro gezahlt, heute gibt es mehr als 18 Millionen .de-Domains. Doch Apps und KI verändern, wie wir Adressen im Netz nutzen.

Frankfurt/Köln (dpa) – Im Internet ist fast alles beliebig oft verfügbar. Nur die Adresse nicht: Jede Domain gibt es bloß ein einziges Mal. Für «shopping.de» wurden 2008 fast zwei Millionen Euro gezahlt, für «kredit.de» fast 900.000 Euro. Der Handel mit solchen Namen zeigt, dass digitale Adressen ein knappes und mitunter kostspieliges Gut sind – und das seit nunmehr vier Jahrzehnten: Am 5. November wird die deutsche Länderkennung «.de» 40 Jahre alt.

Die Verwaltung übernahm 1986 zunächst das US-amerikanische Forschungsnetzwerk CSNET. 1988 ging sie an die Universität Dortmund – zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal sechs .de-Domains registriert. Mit der Verbreitung des Internets wuchsen die Anforderungen. 1993 entstand der Interessenverbund IV-DENIC, am 17. Dezember 1996 gründeten 37 Internet-Service-Provider die DENIC eG als genossenschaftlich organisierte Registrierungsstelle.

Heute zählt «.de» mehr als 18 Millionen registrierte Domains und gehört damit zu den größten Länderendungen weltweit. Die technische Infrastruktur bewältigt nach Angaben der DENIC rund 3,5 Milliarden Nameservice-Anfragen täglich. Sie sorgt dafür, dass Internetadressen weltweit erreichbar sind. «Aus den frühen, überschaubaren Netzstrukturen ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur geworden», sagt DENIC-Vorstand Tom Keller zum Jubiläum.

Digitales Gold: Hunderttausende Euro für Top-Adressen

Nach den akademischen Anfangszeiten entdeckten auch Geschäftemacher die Internetdomains. Dass Internetadressen als digitale Immobilien gehandelt werden, zeigt der florierende Zweitmarkt. Zwar kostet eine Neuregistrierung einer .de-Domain meist nur wenige Euro im Jahr, doch für kurze, einprägsame Alltagsbegriffe werden weiterhin hohe Summen gezahlt.

Wie wertvoll begehrte Begriffe unter «.de» nach wie vor sind, belegen die Zahlen der Domainpreisdatenbank: So wechselte zuletzt die Adresse «ferienhaus.de» über den Kölner Marktplatz Sedo für 357.000 Euro den Besitzer – der teuerste öffentlich dokumentierte Verkauf einer deutschen Domain im Jahr 2025. An die schwindelerregenden Rekordwerte aus den Boomjahren 2007 und 2008 reicht das heutige Preisniveau allerdings nicht mehr heran. Der Markt hat sich im Vergleich zur damaligen Hochphase spürbar abgekühlt.

Geopolitische Kuriosität: Der Hype um «.si»

Wie stark die Abkürzungen am Ende einer Webadresse die Spekulationen befeuern können, zeigte jüngst eine Posse um die slowenische Länderendung «.si». Nachdem US-Präsident Donald Trump gefordert hatte, Künstliche Intelligenz (KI bzw. AI) in «Super Intelligence» (SI) umzubenennen, stürmten Domain-Händler und Tech-Unternehmen plötzlich das slowenische Register. Binnen kürzester Zeit explodierten die Registrierungszahlen für Adressen mit der Endung des kleinen EU-Landes – pikanterweise die Heimat von Trumps Ehefrau Melania. Der Fall verdeutlichte schlaglichtartig, dass Top-Level-Domains selbst im Zeitalter von Apps und Social Media nichts von ihrer Wucht verloren haben.

Neue Welle von Endungen: Von «.agent» bis «.taylorswift»

Trotz der ungebrochenen Anziehungskraft bewährter Adressen wächst die Vielfalt im Namensraum. Pünktlich zum runden Geburtstag von «.de» kündigt sich ein neuer globaler Vergabeschub an. Wie der Branchenverband Eco mitteilte, hat die weltweite Internet-Verwaltung ICANN soeben die Bewerbungsliste für eine neue Runde generischer Endungen (gTLDs) vorgelegt. Insgesamt gingen 1.615 Bewerbungen von 481 Antragstellern ein, darunter 333 direkte Markenbewerbungen.

Der Trend spiegelt aktuelle technologische und kulturelle Entwicklungen wider: Neben Adressen aus dem KI-Umfeld wie «.agent» oder «.api» sowie Tech-Marken wie «.openai» und «.chatgpt» bewerben sich Interessenten auch um prominente Namen wie «.taylorswift». Sport- und Finanzbegriffe wie «.olympic», «.euro» und «.bitcoin» stehen ebenfalls auf der Liste. Ob all diese Endungen tatsächlich an den Start gehen, entscheidet sich in den kommenden Prüfverfahren.

«Verbundenheit mit Deutschland»

Zum runden Geburtstag der deutschen Länderkennung blickt die Branche geschlossen mit Stolz auf die heimische Erfolgsgeschichte: «Vierzig Jahre .de sind eine echte Erfolgsgeschichte», sagt Thomas Rickert, Director Names & Numbers beim Verband der Internetwirtschaft Eco. Der Namensraum des Internets werde zunehmend auch zu einem wirtschaftlichen Wettbewerbsfaktor. Und auch DENIC-Vorständin Barbara Stolz zeigt sich überzeugt, dass die Traditionskennung das verlässliche Fundament der deutschen Netzwelt bleibt: «.de steht wie kaum eine andere Länderkennung für die Verbundenheit mit Deutschland.»

Apps, KI-Assistenten und der Bedeutungsverlust der Adresszeile

Gleichzeitig wächst unter Experten die Skepsis, ob klassische Domainadressen ihre einstige Dominanz dauerhaft behaupten können. Längst tippen nur noch die wenigsten Internetnutzer eine vollständige Webadresse per Hand in die Browserzeile ein. Auf Smartphones dominieren App-Ökosysteme, in denen Internetadressen unsichtbar im Hintergrund bleiben.

Zudem leiten KI-gestützte Suchsysteme und Chatbots eine fundamentale Trendwende ein: Anstatt wie klassische Suchmaschinen auf eine Liste verlinkter Webseiten zu verweisen, fassen moderne Sprachmodelle und KI-Agenten die gesuchten Informationen direkt zusammen. Wer im Netz gefunden oder gekauft werden will, muss nicht mehr zwingend über eine einprägsame Domain verfügen, sondern vielmehr in den Trainingsdaten und Datenquellen der KI-Modelle optimal auffindbar sein.