Pilsen
Neonazi Liebich legt Beschwerde gegen Auslieferung ein
Neonazi Liebich
Liebich beim Gerichtsprozess in Tschechien. (Archivbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich hat Beschwerde gegen ihre Auslieferung von Tschechien nach Deutschland eingereicht. Darüber müsse nun das Oberlandesgericht in Prag entscheiden, teilte ein Gerichtssprecher in Pilsen (Plzen) mit.

Pilsen (dpa) – Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich hat Beschwerde gegen ihre Auslieferung von Tschechien nach Deutschland eingereicht. Darüber müsse nun das Oberlandesgericht in Prag entscheiden, teilte ein Gerichtssprecher in Pilsen (Plzen) mit.

© dpa-infocom, dpa:260608-930-190271/1

Ressort und Schlagwörter

JustizPolitik

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