«Nehmen Pub auseinander»: Debütant Merk gewinnt bei Darts-WM

Bei seinem ersten Auftritt im Alexandra Palace gelingt Arno Merk eine Überraschung. Der Deutsche besiegt einen Routinier und bekommt einen weiteren Auftritt bei der Darts-WM.

London (dpa) - Debütant Arno Merk hat das Eröffnungsspiel der Darts-WM gewonnen und steht als erster Deutscher in der zweiten Runde. Der 33 Jahre alte Niedersachse aus Peine-Vöhrum besiegte den belgischen Routinier Kim Huybrechts am Abend in London überraschend mit 3:1 und könnte nun ein Duell mit Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland bekommen. Wright muss dafür noch sein erstes Match gegen die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven gewinnen.

«Ich war wirklich ganz cool. Es war aber alles schon erdrückend: Die Atmosphäre, die Lautstärke. Das habe ich scheinbar gut weggesteckt», sagte Merk bei Sport1. Angesprochen auf die abendlichen Pläne in London antwortete der Debütant scherzhaft: «Einen Pub nehmen wir auseinander.»

Sieben weitere Deutsche im Einsatz

Merk hatte sich über die Super League qualifiziert und zeigte sich bei seiner Premiere im Alexandra Palace völlig unerschrocken. Nach dem gewonnenen ersten Satz hüpfte er freudig über die größte Darts-Bühne der Welt. Den zweiten Satz gewann er gar mit 3:0-Legs. In Huybrechts wartete immerhin ein früherer WM-Viertelfinalist und ehemaliger Weltklasse-Profi auf Merk.

Nach dem Debütanten treten sieben weitere Deutsche bei der WM (bis 3. Januar) an. Die größten Hoffnungen ruhen auf der deutschen Nummer eins Martin Schindler. Dahinter kommen auch Ricardo Pietreczko und Niko Springer in guter Form in die britische Hauptstadt.