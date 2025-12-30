NBA-Premiere in Berlin: Da Silva und die Döner-Lust

Im Januar findet erstmals ein NBA-Hauptrundenspiel in Deutschland statt. Nationalspieler Tristan da Silva ist auf etwas ganz besonders heiß.

Orlando/Berlin (dpa) – Basketball-Nationalspieler Tristan da Silva von den Orlando Magic freut sich rund um das Deutschland-Spiel mit seinem NBA-Club in Berlin auf eine Sache ganz besonders. «Meine Familie und viele Freunde werden kommen. Zudem freue ich mich schon auf einen richtigen Döner», sagte der 24 Jahre alte Flügelspieler der «Augsburger Allgemeinen» im Interview.

Für den Europameister werde es «schön, mal wieder in Deutschland zu sein. Aber auch für meine Teamkollegen von den Magic wird es definitiv ein cooler Trip, da es in Berlin bekanntlich sehr viele Sehenswürdigkeiten gibt. Auch werden sie von der deutschen Kultur und Lebensweise einiges mitbekommen», meinte da Silva.

Der gebürtige Münchner spielt in einer Mannschaft mit Franz und Moritz Wagner, der wegen eines Kreuzbandrisses allerdings noch fehlt. Für das Brüderpaar ist das NBA-Spiel gegen die Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Uber Arena (20.00 Uhr) die Rückkehr in ihre Heimatstadt. Es ist das erste Hauptrundenspiel der NBA in Deutschland überhaupt.