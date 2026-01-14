Die NBA will mit einer eigenen Liga in Europa durchstarten. Was NBA-Europachef Aivazoglou dem Basketball gegen den Fußball zutraut und wie er die Chancen in Deutschland einschätzt.

Berlin (dpa) – Die NBA hat mit ihrem geplanten europäischen Ableger große Ambitionen. «Die größte Chance in der Welt des Sports bietet der europäische Basketball. Basketball in Europa macht weniger als 0,5 Prozent der 50 Milliarden US-Dollar schweren Sportindustrie aus», sagte George Aivazoglou, Geschäftsführer von NBA Europe, vor dem ersten regulären Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga in Berlin am Donnerstag.

«Ich glaube nicht, dass der europäische Basketball das vielfältige und große globale Publikum erreicht, das er erreichen könnte und das die NBA erreicht», ergänzte er. Schon im Oktober 2027 soll die Liga in Zusammenarbeit mit dem Weltverband Fiba an den Start gehen.

In dieser Woche beginnt die NBA intensive Gespräche mit Interessenten, die ein Team in der Liga stellen wollen. «Dazu gehören Investoren und Teams. Einige dieser Teams sind bestehende Basketballteams, andere sind Fußballteams, die sehr daran interessiert sind, ein Basketballprogramm als Teil der NBA Europe aufzubauen», sagte er.

Kann Basketball Fußball überholen?

Für Deutschland werden immer wieder Alba Berlin und Bayern München als Kandidaten genannt, aber auch der Name Borussia Dortmund fiel zuletzt. Einzelne Namen kommentierte Aivazoglou nicht. Er erklärte aber, dass es in Deutschland anders als in anderen europäischen Ländern mehrere der großen urbanen Zentren gebe, in die die Liga strebt.

Aivazoglou traut Basketball zu, in Europa beim Fan-Interesse den Fußball einzuholen. «Es ist die zweitbeliebteste Mannschaftssportart», sagte er und meinte: Basketball wachse aber schneller als Fußball. Bei den Einnahmen sei der Weg natürlich noch deutlich weiter.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime) treffen die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies.

Moritz Wagner will seinen Sport gar nicht zu sehr mit Fußball vergleichen. «Ich finde, und es ist sehr wichtig auch zu sagen, wie toll es ist, wie groß der Sport geworden ist in den letzten Jahren, gerade in Deutschland mit den Erfolgen international und auch individuell», sagte der 28-Jährige über Basketball. Er freue sich, Teil davon zu sein.