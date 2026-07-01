Hannover/Paris (dpa) – Handball-Nationalspieler Renars Uscins wechselt zur Saison 2027/28 vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf zu Paris Saint-Germain. Wie der französische Meister mitteilte, hat der 23 Jahre alte Rückraum-Linkshänder einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Über einen Wechsel von der Leine an die Seine war schon länger spekuliert worden.

«Trotz seines jungen Alters hat er seine Qualitäten bereits sowohl in der Bundesliga als auch in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Er ist ein moderner Spieler, der in allen Spielbereichen entscheidende Akzente setzen kann», sagte der PSG-Geschäftsführer und frühere Weltklasse-Torhüter Thierry Omeyer über Uscins. Die Spielzeit 2026/27 wird der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Paris und Vizeeuropameister noch bei den Hannoveranern verbringen.