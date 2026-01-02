Nationalspieler Musiala als Frühstarter beim FC Bayern

Jamal Musiala schuftet für seine Rückkehr. Noch vor seinen Münchner Teamkollegen läutet der Nationalspieler die Vorbereitung im neuen Jahr ein.

München (dpa) – Jamal Musiala ist der Frühstarter beim FC Bayern. Sechs Monate nach seinem Wadenbeinbruch setzte der Fußball-Nationalspieler sein Aufbautraining an der Säbener Straße fort. Musialas Teamkollegen starten erst am Samstag mit Leistungstests in die kurze Wintervorbereitung.

Der 22-Jährige absolvierte den Angaben des Rekordmeisters zufolge zunächst Stabilitäts- und Kräftigungsübungen im Leistungszentrum, ehe er am Nachmittag für eine individuelle Einheit auf dem Rasen aktiv war. Mitte Dezember hatte der 40-malige Nationalspieler wieder Teile des Münchner Mannschaftstrainings bestritten.

Zusammenstoß mit Donnarumma

Am Sonntag bestreiten die Münchner das erste Mannschaftstraining im neuen Jahr. Am 11. Januar startet der Tabellenführer von Trainer Vincent Kompany mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Restsaison der Bundesliga.

Musiala hatte sich am 5. Juli während der Club-Weltmeisterschaft in den USA schwer verletzt. Er war beim Viertelfinal-Aus der Bayern gegen Paris Saint-Germain mit dem damaligen PSG-Torwart Torwart Gianluigi Donnarumma zusammengeprallt. Musiala erlitt dabei eine Verrenkung des Sprunggelenks und einen Bruch des linken Wadenbeins.