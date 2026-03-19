Das erste Länderspielaufgebot des Fußball-Bundestrainers im WM-Jahr ist ein Statement. Es gibt unerwartete Gewinner - und einige Verlierer.

Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann präsentierte voller Tatendrang sein mächtiges Kader-Statement, das zum Start ins WM-Jahr neben zwei Neulingen und einigen erstaunlichen Rückkehrern eine zentrale Botschaft enthielt. Der Bundestrainer baut für den großen Wurf bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer mehr denn je auf die Siegertypen des FC Bayern.

«Sie verkörpern diese Gier, unbedingt gewinnen zu wollen, deshalb setzen wir gerne auf diesen Block», sagte Nagelsmann bei der Präsentation seines 26-Mann-Aufgebotes auf dem Frankfurter DFB-Campus.

Die Münchner Triple-Jäger sollen beim XXL-Event in Amerika - neben einer starken England-Fraktion um Florian Wirtz, Nick Woltemade und Rückkehrer Kai Havertz - die Turnier-Lokomotive sein. «Es ist ein Kern, der die WM spielen wird und es sind ein paar neue Kräfte», beschrieb Nagelsmann sein Aufgebot.

Urbig und Karl sind erstmals dabei

Torwart Jonas Urbig (22) und Jungstar Lennart Karl (18) erweitern als Newcomer den imposanten Bayern-Block um Kapitän Joshua Kimmich bei den ersten Länderspielen des Jahres am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage darauf in Stuttgart gegen Ghana auf sieben Akteure.

Bayerns Offensiv-Juwel Jamal Musiala bereitet dem Bundestrainer knapp drei Monate vor dem ersten Gruppenspiel am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao gehörige Sorgen. Der 23-Jährige fasst nach seiner schweren Bein-Verletzung bei der Club-WM 2025 weiterhin nicht richtig Fuß. «Es ist für uns und die Bayern ärgerlich», sagte Nagelsmann. Einige Minuten unter Schmerzen im DFB-Trikot würden aber weder Musiala noch dem DFB-Team Richtung WM jetzt helfen.

Das Rätsel um WM-Trumpf Musiala

Musialas im Sommer operierter linker Fuß hat auf die zuletzt gesteigerte Spielbelastung eine Schmerzreaktion gezeigt. «Jamal hat jetzt eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt», berichtete Sportvorstand Max Eberl nach dem Münchner 4:1 gegen Atalanta Bergamo am Mittwochabend in der Champions League - ohne Musiala.

«Er soll gesund werden. Ich denke, die Pause jetzt tut ihm gut», erklärte Eberl: «Er soll dann einen tollen Monat April mit uns spielen und sich dann auch in WM-Form spielen.» Nagelsmann kann nur die Daumen drücken.

Undav kehrt zurück - ebenso wie Groß, Stach oder Vagnoman

Rein und raus - der Bundestrainer wählte bei der Zusammenstellung der WM-Anwärter klare Kante. Kopfschütteln über einige Personalentscheidungen nimmt er in Kauf. Der 38-Jährige überraschte am Donnerstag nicht nur mit Torwart Urbig und Offensivkraft Karl. Neben dem endlich wieder fitten Angreifer Havertz sowie dem zuletzt ebenfalls verletzt fehlenden Abwehr-Routinier Antonio Rüdiger gibt es noch vier weitere, zum Teil erstaunliche Rückkehrer.

Ein verdientes DFB-Comeback feiert der Stuttgarter Deniz Undav, mit 16 Toren der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga hinter Bayern-Gigant Harry Kane (30 Treffer). «Er hat eine super Quote. Stürmer mit der Quote kann man nicht zu Hause lassen», sagte Nagelsmann. «Er darf gerne weitermachen mit dem Toreschießen.»

Im WM-Zug sitzen plötzlich auch der wieder in England für Brighton spielende Ex-Dortmunder Pascal Groß sowie der ehemalige Mainzer Anton Stach (Leeds United). Und auch Josha Vagnoman, der sich mit guten Leistungen für den VfB Stuttgart als Rechtsverteidiger-Option hinter Kapitän Kimmich empfohlen hat. Mittelfeldspieler Stach bestritt vor vier Jahren zwei Länderspiele, Vagnomans einziger Einsatz im Nationalteam liegt drei Jahre zurück.

Stiller, Füllkrug, Adeyemi auf dem Abstellgleis

Aufs WM-Abstellgleis hat der Bundestrainer dagegen vielleicht schon endgültig die Stuttgarter Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt geschoben. Auch der Leverkusener Robert Andrich, Mittelstürmer Niclas Füllkrug (AC Mailand) und die Dortmunder Karim Adeyemi und Maximilian Beier sind auf die Streichliste geraten. Im Gegensatz zu Leroy Sané, der seine Chance gerade beim furiosen 6:0 gegen die Slowakei im vergangenen November entschlossen nutzte.

Kölns Jungstar Said El Mala ist auch erstmal raus, was sich aber bis Mitte Mai immer noch ändern könnte. Dann wird Nagelsmann den WM-Kader nominieren. 26 Tickets hat er für die Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA zu vergeben.

Neue Dynamik im Tor hinter Baumann

Ins Torwart-Team kommt mit Urbigs Berufung eine neue Dynamik hinter dem Hoffenheimer Oliver Baumann, der nach dem erneuten Ausfall von Pechvogel Marc-André ter Stegen die klare Nummer eins ist und bei der WM im Kasten stehen soll. «Er hat eine große Perspektive, wenn alles weiter so läuft im deutschen Fußball», sagte Nagelsmann zu Urbig. Der Stuttgarter Alexander Nübel komplettiert das Torwart-Trio.

Youngster Urbig verkörpert die Zukunft, als designierter Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern und spätestens dann auch als programmierter Nummer-1-Anwärter in der DFB-Elf. Vorerst ist er aber noch der Lehrling. «Wir wollen ihn jetzt mal sehen», sagte Nagelsmann.