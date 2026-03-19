Das Comeback von Jamal Musiala im DFB-Team muss noch einmal verschoben werden. Dafür belohnt der Bundestrainer offenbar zwei Bayern-Youngster mit ihrer ersten Nominierung.

München (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf das ersehnte Comeback von Jamal Musiala in der Fußball-Nationalmannschaft wohl bis kurz vor der Weltmeisterschaft im Sommer warten. Der 23 Jahre alte Profi des FC Bayern München wird nicht zum DFB-Kader für die ersten Länderspiele im WM-Jahr gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) gehören, den Nagelsmann heute in Frankfurt am Main bekanntgibt. Das meldete zuerst die «Bild»-Zeitung.

«Jamal hat jetzt eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt. Er wird, denke ich, nicht zur Nationalmannschaft reisen, sondern er soll gesund werden und nach der Länderspielpause wieder fit zur Verfügung stehen», sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1 der Bayern am Mittwochabend in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Musiala musste nach dem Achtelfinal-Hinspiel vor einer Woche (6:1) wegen einer Schmerzreaktion an seinem operierten linken Fuß pausieren.

Eberl: Musiala-Rückkehr im April geplant

Der Offensivspieler soll nach den Länderspielen «einen tollen Monat April mit uns spielen und sich dann auch in WM-Form spielen», äußerte Eberl. «Jamal hat unglaubliche Fähigkeiten. Wir hoffen, dass er zu der alten Form zurückfindet», sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem Einzug der Münchner ins Viertelfinale der Königsklasse.

«Wir werden ihn aufbauen. Ich denke, die Pause jetzt tut ihm gut», bemerkte Dreesen. Musiala hat seine letzten Länderspiele vor einem Jahr im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien bestritten. Bei der Club-WM in den USA hatte er sich schwer am linken Bein verletzt und musste operiert werden.

Vor einer ersten Nationalmannschafts-Berufung stehen dagegen offenbar Musialas Teamkollegen Jonas Urbig und Lennart Karl. «Wenn Julian (Nagelsmann) nominiert und solche Namen auftauchen, dann freut uns das», sagte Eberl.

«Und wer bei Bayern solche Leistungen bringt, da ist die Nationalmannschaft nicht so weit weg», sagte der Sportvorstand mit Blick auf Torwart Urbig (22) und Youngster Karl (18), der gegen Bergamo ein Tor erzielte.

Anruf bei Urbig? «Habe noch nicht aufs Handy geschaut»

Nagelsmann hatte U21-Nationalspieler Karl bereits zuletzt Hoffnungen auf eine erstmalige Einladung zum A-Team gemacht. Urbigs Berufung ins Aufgebot wäre überraschender. Bayerns Nummer zwei hinter Manuel Neuer reagierte noch ein wenig ausweichend auf die von der «Bild»-Zeitung angekündigte Nominierung.

«Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt», sagte Urbig nach dem Spiel gegen Bergamo angesprochen auf einen Anruf des Bundestrainers. «Also mir wurde es vorhin gesagt, kurz», berichtete Urbig beim Streamingdienst DAZN.

Er konnte acht Tage nach der beim 6:1-Hinspielerfolg in Bergamo erlittenen Gehirnerschütterung wieder im Tor stehen. Als Torwart Nummer eins geht bei der Nationalmannschaft der Hoffenheimer Oliver Baumann ins WM-Jahr. Der 35-Jährige ist von Nagelsmann nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen als Turniertorwart in diesem Sommer vorgesehen.

Nagelsmann möchte Urbig anscheinend näher kennenlernen. Der junge Torwart könnte bei der Endrunde im Sommer in Kanada, Mexiko und den USA wertvolle Erfahrungen sammeln. Ihm könnte nicht nur beim FC Bayern als Nachfolger von Manuel Neuer, sondern auch in der DFB-Auswahl irgendwann die Zukunft gehören.