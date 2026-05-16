Fährt Manuel Neuer doch noch zur Weltmeisterschaft? Direkt nach dem letzten Spieltag schließt der Bayern-Torwart ein Comeback nicht mehr aus. Der Bundestrainer vermeidet eine klare Aussage.

München (dpa) - Julian Nagelsmann hat ein Comeback von Manuel Neuer im deutschen Nationalteam für die Fußball-WM in diesem Sommer nicht mehr ausgeschlossen. Eine eindeutige Aussage vermied der Bundestrainer im ZDF-«Sportstudio» fünf Tage vor der Bekanntgabe des 26-Mann-Kaders allerdings. Er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, sagte Nagelsmann mehrmals. «Das hat noch nicht stattgefunden.»

Zuvor hatte Sky Sport berichtet, dass Neuer in den Kader des DFB-Teams zurückkehren werde, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere. Zudem dürfe der 40-Jährige sich beim 5:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt haben.

Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben. «Von mir hat keiner eine Information bekommen, auch noch nicht die Spieler», sagte Nagelsmann dazu. Sky habe dies «rausposaunt».

Neuer über mögliches Comeback: «Heute kein Thema»

Kurz zuvor hatte auch Neuer selbst ein mögliches Comeback im Nationalteam vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA nicht mehr ausgeschlossen. «Für mich ist das heute kein Thema», sagte der Kapitän der Münchner nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison. «Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokalfinale.»

Oliver Baumann hatte nach dem letzten Saisonspiel mit der TSG Hoffenheim erklärt, dass er davon ausgehe, als Nummer eins zur WM zu fahren. «Das war mein Stand oder ist mein Stand. Ich gehe da auch sehr selbstbewusst dahin», sagte der 35-Jährige in der ARD. «Ich habe keine andere Info.» Bei Sky hatte Baumann mit Blick auf Gespräche mit Nagelsmann gesagt: «Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.»

Neuer im letzten Bundesliga-Spiel angeschlagen ausgewechselt

Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison war Neuer nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier. «Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche. Deshalb habe ich lieber gesagt, dass ich was spüre.»

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Neuer vielsagend: «Das müsst ihr nicht wissen»

Neuer schloss seine Ausführungen auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme ausgeschlossen sei, mit dem Satz ab: «Das müsst ihr nicht wissen.» In den vergangenen Tagen habe es keinen Kontakt zum früheren Bayern-Coach gegeben, berichtete Neuer. «Wir haben das ganze Jahr Kontakt, ganz normal wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. Da war jetzt nichts Besonderes.» Am 21. Mai will Nagelsmann seinen WM-Kader bekanntgeben.

Matthäus über Neuers möglichen WM-Einsatz: «Eher ja»

Sky-Experte Lothar Matthäus interpretierte die Aussagen, dass die Chancen höher sind, dass Neuer bei der WM dabei ist: «Für mich eher ja wie nein», sagte Matthäus. «Manuel Neuer ist für mich der beste deutsche Torhüter und die Besten sollten spielen.»