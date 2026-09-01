Innerhalb von nur vier Tagen beklagt Werder Bremen die zweite schwere Verletzung eines Spielers. Nach dem Ausfall von Jens Stage hat es nun einen Stürmer für mehrere Monate erwischt.

Bremen (dpa) – Drei Tage nach der schweren Verletzung von Jens Stage beklagt Fußball-Bundesligist Werder Bremen den nächsten langfristigen Ausfall. Stürmer Justin Njinmah zog sich am vergangenen Sonntag bei der 1:4-Niederlage beim SC Freiburg eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird genau wie Stage für mehrere Monate fehlen.

«Jede Verletzung tut uns weh. Das war sicherlich für uns alle ein großer Schock», sagte Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz am Abend in einer Medienrunde.

Obwohl das am letzten Tag der Transferperiode noch möglich gewesen wäre, verzichten die Bremer darauf, einen Ersatz für den 25 Jahre alten Stürmer zu verpflichten. «Die Frage war: Machst du noch etwas? Aufgrund der Kurzfristigkeit und der Marktsituation haben wir uns aber entschieden, Justin Njinmahs Position nicht mehr nachzubesetzen», sagte Fritz. «Wir haben noch einige Spieler im Kader, die auf mehreren Positionen spielen können.»