Erst Pavlovic und Nmecha, jetzt auch noch Leweling. Bundestrainer Nagelsmann muss auf den nächsten Ausfall für die WM-Testpartien in der Schweiz und gegen Ghana reagieren.

Herzogenaurach (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für den Start der Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr den nächsten Ausfall hinnehmen. Der Stuttgarter Jamie Leweling reist aus dem Teamquartier der DFB-Elf ab. Der 25-Jährige kann wegen muskulärer Probleme an der Wade in den Testspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz und am folgenden Montag in Stuttgart gegen Ghana nicht mitwirken. Nagelsmann verzichtet auf eine Nachnominierung und hat somit noch 25 Spieler im Aufgebot.

Bereits am Montag hatte der Bundestrainer auf die Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha reagiert und die Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nachnominiert. Führich ist auch ein Backup für die Leweling-Position auf der offensiven Außenbahn. Dessen Ausfall für die Nationalmannschaft hatte sich zuletzt beim VfB schon angedeutet.

Belastungsteuerung für Rüdiger und Havertz

Beim ersten Training in Herzogenaurach fehlte der Frankfurter Nathaniel Brown, der beim 1:2 gegen Mainz 05 einen Schlag abbekommen hatte. Antonio Rüdiger und Kai Havertz absolvierten zur Belastungsteuerung individuelle Einheiten im Fitnessraum. Nach dem Training wird sich Kapitän Joshua Kimmich bei einer Pressekonferenz zu den großen Zielen bei der WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada äußern.