Die Konkurrenz in der Bayern-Offensive ist einfach zu groß. Arijon Ibrahimovic soll darum beim FC Augsburg mehr Spielzeit sammeln.

München (dpa) – Der FC Bayern München leiht das Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic einmal mehr aus, diesmal an den FC Augsburg. Der 20-Jährige soll beim nicht weit entfernten Nachbarn in der Fußball-Bundesliga die Spielpraxis sammeln, die er beim deutschen Rekordmeister aktuell nicht bekommen kann.

Mehrere Medien und Transferspezialisten vermeldeten den Wechsel einen Tag vor dem Ende der Sommer-Transferperiode. Die beiden Vereine bestätigten das Leihgeschäft noch nicht.

Ibrahimovic war am Ende der vergangenen Saison von einer Leihe an den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim zum Rekordmeister zurückgekommen. Er absolvierte die komplette Sommer-Vorbereitung bei den Bayern-Profis, sein Vertrag wurde bis 2028 verlängert.

Was Eberl schon vor dem Ligastart sagte

Der Münchner Sportvorstand Max Eberl deutete aber schon vor dem Bundesliga-Auftakt am vergangenen Wochenende an, dass Ibrahimovic den Verein noch verlassen könnte. «Man kann merken, dass es für ihn bei uns ein Stück weit schwerer werden könnte», sagte Eberl. Tatsächlich kam Ibrahimovic sowohl beim 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund als auch beim 5:1 gegen den VfB nicht zum Einsatz, sondern saß jeweils 90 Minuten auf der Bank.

Ibrahimovic kann in der Offensive verschiedene Positionen besetzen. In Augsburg kann er auf deutlich mehr Einsatzzeiten hoffen. Der FCA zahlt laut «Kicker» und Sky eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Dazu soll es eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro nach dieser Spielzeit geben.