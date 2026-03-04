Lebhaft wurde in den vergangenen Tagen über die Zukunft des Filmfestivals und Intendantin Tricia Tuttle diskutiert. Nun trifft sich der Aufsichtsrat erneut zu einer Krisensitzung.

Berlin (dpa) – Wie geht es weiter bei der Berlinale und Intendantin Tricia Tuttle? Bei einer erneuten Aufsichtsratssitzung soll über die künftige Zusammenarbeit und Ausrichtung der Internationalen Filmfestspiele gesprochen werden.

Das Treffen des Aufsichtsrats der zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) ist am Mittwochmittag (11.30 Uhr) geplant. Auch Tuttle soll bei den Gesprächen anwesend sein.

Tuttle will Berlinale-Chefin bleiben

Die US-Amerikanerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie wolle im Amt bleiben. «Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen», erklärte Tuttle. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) gab sich zuletzt zuversichtlich. «Wir sind auf einem guten Weg, die Berlinale zukunftsfest aufzustellen», sagte er der dpa.

Zuvor war heftig über die Zukunft der Intendantin und des Festivals selbst diskutiert worden. Wenige Tage nach dem Ende des Filmfestivals hatte die «Bild» gemeldet, Tuttle solle abberufen werden. Hintergrund sei der Umgang mit dem Nahostkonflikt während des Festivals im Februar.

Krisensitzung am vergangenen Donnerstag

Nachdem Weimer eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung für vergangenen Donnerstag einberufen hatte, formierte sich in der Kulturbranche breiter Protest. Etliche Organisationen und Filmschaffende meldeten sich kritisch zu Wort und warnten vor staatlichen Eingriffen in die Unabhängigkeit des Festivals.

Im Anschluss der Sitzung hieß es, die Gespräche zwischen Tuttle und dem Gremium sollten fortgesetzt werden. Die 55-Jährige hatte die Internationalen Filmfestspiele in Berlin vor zwei Jahren übernommen.

Während des Filmfestivals hatte es mehrfach Debatten über den Umgang mit dem Nahostkonflikt gegeben. So hatte etwa der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib der Bundesregierung auf der Bühne bei der Abschlussgala vorgeworfen, Partner «des Völkermords im Gazastreifen» zu sein. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) verließ den Saal und ließ mitteilen, die Aussagen seien nicht akzeptabel.

Weimer und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verurteilten die Aussagen ebenfalls. Israels Regierung streitet ab, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, auch die Bundesregierung weist den Völkermord-Vorwurf zurück.

Solidarität von Festival-Direktoren

Indes haben mehrere führende Festival-Direktoren laut Medien-Berichten in einer gemeinsamen Erklärung Tuttle den Rücken gestärkt. «Als Leiter und Verantwortliche von Filmfestivals unterstützen wir Tricia Tuttles Wunsch, weiterhin als Festivaldirektorin der Berlinale tätig zu sein – in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit», heißt es demnach in dem Schreiben, das unter anderem von Thierry Frémaux, Generaldirektor des Filmfestivals von Cannes, unterzeichnet wurde.

Die Unterzeichner beklagten einen «zunehmenden Druck auf Filmfestivals». Eine zentrale Aufgabe sei, einen Raum zu schaffen und zu schützen, in dem Filmemacher, Künstler, Fachleute und Publikum zusammenkommen könnten. Dazu gehörten Menschen, die nicht nur die gemeinsame Liebe zum Kino teilten, «sondern auch eine große Vielfalt an Lebenserfahrungen und Perspektiven mitbringen».