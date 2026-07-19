Christian Kukuk trotzt dem WM-Frust und glänzt beim einzigen Deutschland-Turnier der Global Champions Tour. Der Olympiasieger wird Dritter - und bleibt bei seiner Kritik am Bundestrainer.

Riesenbeck (dpa) – Rund drei Wochen vor dem Beginn der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen hat der nicht nominierte Christian Kukuk beim Fünf-Sterne-Turnier in Riesenbeck nach zwei makellosen Runden Platz drei belegt. Mit seinem Toppferd Checker erreichte der Olympiasieger souverän das Stechen, war in der entscheidenden Runde aber für den Sieg nicht schnell genug.

Kukuk war von Bundestrainer Otto Becker nicht für das WM-Quartett nominiert worden, hatte sich anschließend verärgert gezeigt und von einem gestörten Vertrauensverhältnis gesprochen. «Ich stehe immer noch dazu, was ich gesagt habe», betonte der Olympiasieger in Riesenbeck.

Bei dem Turnier seines ehemaligen Chefs Ludger Beerbaum musste sich Kukuk den schnelleren Victor Bettendorf aus Luxemburg mit Gibbs Un Prince und Daniel Deußer mit Pepita geschlagen geben.

Deußer gehört mit Otello zum WM-Team. Nominiert sind zudem Marcus Ehning mit Coolio, Sophie Hinners mit Singclair und Richard Vogel mit United Touch. Kukuk und Checker reisen nur als Reservepaar mit nach Aachen.

Das Turnier in Riesenbeck ist die einzige deutsche und insgesamt neunte Etappe der Global Champions Tour. Die Millionen-Serie umfasst 15 Stationen und bietet das weltweit höchste Preisgeld.