13 Junioren-Länderspiele für Deutschland, jetzt bei der WM für Tunesien: Wie Rani Khedira von Bundesligist 1. FC Union Berlin seinen Traum verwirklicht.

Berlin (dpa) – Rani Khedira vom 1. FC Union Berlin fährt mit Tunesien zur Fußball-Weltmeisterschaft. Der Mittelfeldspieler ist neben Ismael Gharbi vom FC Augsburg und dem Frankfurter Ellyes Skhiri einer von drei Bundesliga-Profis im 26-köpfigen Kader von Trainer Sabri Lamouchi. Auch Elias Saad von Zweitligist Hannover 96 steht im Aufgebot.

Khedira hatte sich erst vor wenigen Wochen für einen Verbandswechsel entschieden, um seinem Traum von einer WM-Teilnahme näherzukommen. Ende März feierte der gebürtige Stuttgarter, dessen Vater Tunesier ist, dann sein Länderspiel-Debüt für die «Adler von Karthago».

13 Junioren-Länderspiele für Deutschland

Khedira bestritt 13 Junioren-Länderspiele für Deutschland. 2018 hatte er einen Verbandswechsel noch abgelehnt. «Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich spreche nur Deutsch», sagte der Bruder des früheren deutschen Nationalspielers und 2014er-Weltmeisters Sami Khedira. Vor der WM 2022 stand Khedira im erweiterten Perspektivkader des damaligen Bundestrainers Hansi Flick.

Bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko trifft Tunesien in der Gruppenphase auf Japan, die Niederlande und Schweden. Tunesien hat in Michael Hefele einen deutschen Co-Trainer.