Nach Tresor-Einbruch – Menschen warten vor Bankfiliale

Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank in Gelsenkirchen hoffen Kunden auf Informationen. Aber noch müssen sie sich gedulden.

Gelsenkirchen (dpa) – Die nach einem Einbruch in den Tresorraum vorübergehend geschlossene Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen hat am Morgen noch nicht wieder geöffnet. Wie es hieß, soll die Wiedereröffnung am späteren Vormittag erfolgen. Schon vor 9.00 Uhr hatten sich vor der Filiale im Stadtteil Buer etwa 20 Wartende eingefunden. Kunden der Bank sollen im Laufe des Tages erste Informationen erhalten.

Im Tresorraum der Sparkassenfiliale waren Schließfächer von Unbekannten aufgebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge erfolgte der Vorstoß über ein Parkhaus. Der Weg führte durch mehrere Türen in einen Archivraum, an dessen Wand schließlich der Durchbruch zu dem Tresorraum erfolgte.

Am Montag wurde der Einbruch bekannt. Viele Kunden kamen daraufhin und forderte Informationen ein. Die Polizei räumte den Vorraum der Filiale und beruhigte auch mit Lautsprecherdurchsagen die Situation.