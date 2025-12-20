Nach Trauerfall: Zukunft von Kampl bei RB offen

Vor einigen Wochen berichtet Kevin Kampl bei Instagram von einem Trauerfall innerhalb der Familie. Seitdem hat der Mittelfeldspieler nicht mehr für RB Leipzig gespielt.

Leipzig (dpa) – Nach dem familiären Trauerfall ist die Zukunft von Mittelfeldspieler Kevin Kampl bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig völlig offen. Der 35-Jährige hat seit vergangenem September nicht mehr für den Club gespielt. «Kevin kann für sich entscheiden, wie lange er braucht. Was er vorhat, gemeinsam mit der Familie. Die Zeit haben wir ihm eingeräumt», sagte Trainer Ole Werner am Rande des Spiels gegen Bayer Leverkusen beim TV-Sender Sky.

Laut Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer «liegen mehrere Optionen auf dem Tisch». Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden. «In den letzten Wochen haben wir mit Kevin mehrfach offene, sehr vertrauliche, ehrliche Gespräche geführt – über die wirklich sehr, sehr besonderen Umstände und seine familiäre Situation», so Schäfer. «Für uns ist das Wichtigste, und das haben wir die letzten Wochen auch so gehandhabt, das Wohlbefinden von Kevin und seiner Familie.»

Kampl hatte vor einigen Wochen vom Trauerfall innerhalb der Familie berichtet und sich für die Anteilnahme bedankt. «Ruhe in Frieden mein großer Bruder du wirst uns fehlen auch wenn du immer bei Uns bist ! In ewiger Liebe …. Dein kleiner Bruder», hatte er Anfang November bei Instagram geschrieben und ein Bild von sich an einem Grab gepostet.