Im Tarifkonflikt mit den Piloten ist die Lufthansa auf die streikbereite Gewerkschaft VC zugegangen. Nun nimmt die einen Gesprächsvorschlag der Airline an. Könnte es zu einem Ende der Streiks kommen?

Frankfurt/Main (dpa) – Hoffnung für Lufthansa-Passagiere kurz vor den Osterferien: In den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Fluggesellschaft und ihren Piloten kommt etwas Bewegung. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nimmt ein Gesprächsangebot des Konzerns zur betrieblichen Altersversorgung bei Lufthansa und der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo an. Man wolle sich das Angebot erläutern zu lassen, teilte VC in Frankfurt mit. Ein Treffen sei für kommende Woche angesetzt.

Zugleich betont die Gewerkschaft, dass substanzielle Gespräche nur möglich seien, wenn ihre Forderung zur betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt werde. «Nach der gegenwärtigen Informationslage können wir noch keine wesentliche Veränderung erkennen», sagte VC‑Präsident Andreas Pinheiro. «Nach den erfolgreichen Arbeitskämpfen hält die Vereinigung Cockpit an ihrer Position fest, dass nur auf Grundlage verhandlungsfähiger Angebote Lösungsräume entstehen.»

Die Lufthansa hatte kürzlich einen Vorschlag zur Lösung des Tarifkonflikts um die umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht einen Verzicht auf die bisher übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor. Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen. Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssten aber noch darauf vertrauen können.

Die VC hat im Streit um die Betriebsrenten bisher zwei Streikwellen veranstaltet. Erst jüngst fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus, die Reisepläne Tausender Passagiere wurden durchkreuzt.